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GZT Giresunspor kafilesini taşıyan otobüsün camı taşla kırıldı

TFF 1. Lig'in 27. haftasında konuk olduğu Yılport Samsunspor'u 2-0 yenen GZT Giresunspor'un futbolcularını taşıyan otobüs, Samsun'un Çarşamba ilçesinde taşlandı

GZT Giresunspor kafilesini taşıyan otobüsün camı taşla kırıldı
AA

Alınan bilgiye göre, maçın ardından Giresun'a dönmek için yola çıkan GZT Giresunspor kafilesini taşıyan otobüs, Çarşamba ilçesinde taşlı saldırıya uğradı.

Otobüsün arka sağ tarafına isabet eden taşla, camı kırıldı.

Takım kaptanı Eren Tozlu'nun elinde isabet eden cam parçalarından dolayı kızarıklık oluştu.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin çevrede geniş güvenlik önemli almasının ardından takım başka bir otobüse nakledildi.

Takım ve taşlanan otobüs daha sonra kentten ayrıldı.

Ekipler, olayı gerçekleştiren kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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