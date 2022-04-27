H3N8 virüsü nedir, belirtileri neler ve nasıl bulaşır? Çin'de görülen H3N8 virüsü hakkında tüm bilgiler

Çin’de dört yaşındaki bir çocukta ortaya çıkan, daha çok Köpeklerde ve foklarda da görülen H3N8 virüsü, dünyaya yeni bir pandemi mi geliyor sorusunu sordurdu. Peki H3N8 virüsü nedir, belirtileri neler ve nasıl bulaşır? Çin'de görülen H3N8 virüsü hakkında detaylı bilgi...

H3N8 VİRÜSÜ NEDİR?

H3N8, kuşlarda, atlarda ve köpeklerde endemik olan Influenza A virüs türünün bir alt tipidir . At gribinin ana nedenidir ve at gribi virüsü olarak da bilinir . 2011 yılında foklarda bulunduğu bildirildi. Kedilere deneysel olarak virüs bulaşmış olup, klinik belirtilere, virüsün yayılmasına ve diğer kedilerin enfeksiyonuna yol açmıştır.

H3N8 VİRÜSÜ İNSANA BULAŞIR MI?

Atlarda hastalık salgınları sırasında at influenza virüsünün (EIV) insanlara bulaşması gerçekleşmemiştir. Bir H3N8 soyunun insanları enfekte ettiği tespit edildi ve bildirilen ilk enfeksiyon vakası Çin'in Henan eyaletinde bulundu.

H3N8 BELİRTİLERİ NELERDİR?

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'nun yaptığı açıklamada, söz konusu vakada 5 Nisan'da ateş ve diğer semptomların görülmeye başlandığı ve durumun ağırlaşması sonrası 10 Nisan'da hastaneye kaldırıldığı bilgisi verildi.

Ayrıca, ateş, birkaç hafta boyunca sık kuru öksürük, burun akıntısı ve ikincil bakteriyel enfeksiyon, H3N8 virüsü enfeksiyonunun klinik belirtilerinden bazılarıdır. Bunun yanı sıra nadiren de olsa kas ağrısı ve sertliği gibi belirtiler ortaya çıkabilir.