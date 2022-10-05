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Haaland bildiğimiz gibi: Gol atmaya devam ediyor!

Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ağırladığı Kopenhag karşısında ilk yarıyı 3-0 önde tamamlarken Erling Haaland da gollerine kaldığı yerden devam etti!

Haaland bildiğimiz gibi: Gol atmaya devam ediyor!

Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu üçüncü haftasında Kopenhag'ı konuk ederken ilk 45 dakikaya da Haaland damga vurdu!

7. dakikada skoru 1-0'a getiren Norveçli yıldız ayrıca Şampiyonlar Ligi tarihinde Marouane Chamakh (Arsenal) ve Ferran Torres’in (Manchester City) ardından bir İngiliz takımının formasıyla turnuvadaki ilk üç maçında da gol atan üçüncü isim oldu.

32'de bir kez daha sahne alan Haaland, skoru 2-0'a getirdi ve Şampiyonlar Ligi'ndeki beşinci golünü kaydetti.

Bu sezon Manchester City formasıyla 12 maça çıkan Haaland, 19 gol atarken 3 de asist yaptı. Norveçli yıldız Şampiyonlar Ligi'nde ise forma giydiği 22 maçta attığı gol sayısını 28'e yükseltti.

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