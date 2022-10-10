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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Haaland'ın rekorlarının sırrı sakatat çıktı!

Bu yaz transfer olduğu Manchester City formasıyla gollerine devam eden ve rekor üstüne rekor kıran Erling Haaland'ın performansının sırrı sakatat çıktı!

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  • Haaland'ın rekorlarının sırrı ortaya çıktı! Sakatat yemeyi çok seviyor... - Spor haberleri

    Manchester City'nin yaz transfer döneminde Borussia Dortmund'dan renklerine bağladığı Norveçli yıldız Erling Haaland, Premier Lig'in ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla da gündemden düşmüyor.

     
  • Haaland'ın rekorlarının sırrı ortaya çıktı! Sakatat yemeyi çok seviyor... - Spor haberleri

    Manchester City, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar oynadığı 12  maçta 44 gol atarak İspanyol teknik adam Pep Guardiola yönetimindeki en göz kamaştırıcı sezon başlangıcını yaparken, bu gollerin neredeyse yarısının (20) altında 22 yaşındaki yeni transferinin imzası var.
  • Haaland'ın rekorlarının sırrı ortaya çıktı! Sakatat yemeyi çok seviyor... - Spor haberleri

    SIRRINI AÇIKLADI

    Borussia Dortmund'daki göz kamaştırıcı form grafiğini İngiltere'ye de taşıyan ve Ada'ya uyum sağlamakta gecikme bir yana performansını artırarak devam eden Norveçli'nin sırrı da ortaya çıktı!
  • Haaland'ın rekorlarının sırrı ortaya çıktı! Sakatat yemeyi çok seviyor... - Spor haberleri

    The Sun'a açıklamalar yapan Haaland, başarısındaki en büyük sırrın özel beslenme olduğunu dile getirdi.
  • Haaland'ın rekorlarının sırrı ortaya çıktı! Sakatat yemeyi çok seviyor... - Spor haberleri

    GÜNDE 6 BİN KALORİ

    Günde 6 bin kalori içeren özel bir diyette olduğunun altını çizen Haaland, sakatat yemeyi tercih ettiğini vurguladı.
  • Haaland'ın rekorlarının sırrı ortaya çıktı! Sakatat yemeyi çok seviyor... - Spor haberleri

    Fast food'tan uzak durduğunu belirten genç yıldız "İnsanlar et yemenin kötü bir şey olduğunu söylüyor ama bahsettiğimiz hangi et? Eğer et yemek istersem fast food restaurantlarında değil kalp veya karaciğer gibi direk etleri yemeyi tercih ediyorum. Böylelikle B vitamini, demir, fosfor gibi besinleri direkt alabiliyorum" diye konuştu.

     
  • Haaland'ın rekorlarının sırrı ortaya çıktı! Sakatat yemeyi çok seviyor... - Spor haberleri

    Haaland performansını artırmak için yaptıklarını anlattığı bir röportajında ise filtrelenmiş suyu bol tükettiğini ve vücudunu sabah kalkar kalkmaz güneş ışığına maruz bıraktığını belirtmişti.

     
  • Haaland'ın rekorlarının sırrı ortaya çıktı! Sakatat yemeyi çok seviyor... - Spor haberleri

    DALGA KONUSU OLMUŞTU!

    Sezon başında topla buluşma sayıları İngiliz basınında dalga konusu olan Haaland, attığı gollerle üzerindeki spot ışıklarının keyfini çıkarırken, dünya yıldızlarının rekorlarını yakın zamanda kıracağının sinyallerini veriyor.
  • Haaland'ın rekorlarının sırrı ortaya çıktı! Sakatat yemeyi çok seviyor... - Spor haberleri

    "DEVLER LİGİ"NDE 1,27 GOL ORTALAMASI

    Danimarka temsilcisi karşısında attığı iki golle Şampiyonlar Ligi'ndeki toplam gol sayısını 22 karşılaşmada 28'e çıkaran Norveçli yıldız, maç başına 1,27'lik gol ortalamasına ulaştı.

     
  • Haaland'ın rekorlarının sırrı ortaya çıktı! Sakatat yemeyi çok seviyor... - Spor haberleri

    Haaland, bu ortalamasıyla organizasyon tarihindeki 98 takımdan daha iyi bir performans sergiledi.
  • Haaland'ın rekorlarının sırrı ortaya çıktı! Sakatat yemeyi çok seviyor... - Spor haberleri

    Haaland, Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonunda Salzburg formasıyla 6 maçta 8, Borussia Dortmund ile 13 maçta 15, Manchester City ile de 3 maçta 5 gol kaydetti.

     
  • Haaland'ın rekorlarının sırrı ortaya çıktı! Sakatat yemeyi çok seviyor... - Spor haberleri

    İNGİLTERE TARİHİNE GEÇMİŞTİ

    Erling Haaland, bir İngiliz takımının formasıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk üç maçında gol atma başarısını gösteren üçüncü futbolcu oldu.
  • Haaland'ın rekorlarının sırrı ortaya çıktı! Sakatat yemeyi çok seviyor... - Spor haberleri

    RONALDO, MESSI VE LEWA'YI GERİDE BIRAKTI

    Şampiyonlar Ligi'nde 27'şer golü bulunan Rivaldo ve Luis Suarez'i geride bırakan Haaland, gol ortalamasıyla organizasyon tarihine damga vurmuş Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Robert Lewandowski gibi yıldızların üzerine yerleşti.

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