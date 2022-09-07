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Haaland rekor kırdı

Erling Haaland'ın Manchester City kariyeri göz kamaştırıcı bir performansla başladı. Premier Lig'de 10 gol atan Norveçli yıldız İngiliz ekibinin Şampiyonlar Ligi'nde Sevilla'yı 4-0 yendiği maçta da iki kez fileleri havalandırdı

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  • Haaland rekor kırdı

    Erling Haaland Manchester City'e çabuk alıştı.
  • Haaland rekor kırdı

    Transfer döneminde Borussia Dortmund'dan Manchester City'ye geçen yıldız oyuncu yeni takımını adeta tek başına sırtlıyor.
  • Haaland rekor kırdı

    Golleriyle dikkatleri üzerine çeken Norveçli santrfor, İngiliz ekibinde kariyerine yeni rekorlar eklemek için fazla beklemedi.
  • Haaland rekor kırdı

    Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Manchester City'nin deplasmanda Sevilla'yı 4-0 yendiği maçta Erling Haaland 2 golle galibiyette önemli rol oynadı.
  • Haaland rekor kırdı

    Maçın 20'nci ve 67'nci dakikalarında fileleri havalandıran yıldız isim böylece Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 25'e çıkardı.
  • Haaland rekor kırdı

    Erling Haaland bu performansıyla Devler Ligi'nde 20 maçta 25 gole ulaşan ilk futbolcu olmayı başardı.
  • Haaland rekor kırdı

    22 yaşındaki yıldız, ayrıca Şampiyonlar Ligi tarihinde Fernando Morientes, Javier Saviola ve Zlatan Ibrahimovic'in ardından üç farklı takımla çıktığı ilk maçta gol atan dördüncü oyuncu oldu.
  • Haaland rekor kırdı

    Erling Haaland Manchester City formasıyla bu sezon çıktığı 6 Premier Lig maçında da 10 gol 1 asistle göz kamaştırıcı bir performans sergilemişti.

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