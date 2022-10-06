Premier Lig'de en hızlı 3 hat-trick yapan oyuncu rekorunun sahibi Michael Owen bu dereceye 48 maçta ulaşırken, Haaland sadece sekiz maçta rekorun yeni sahibi oldu. 1997-2004 tarihleri arasında Liverpool forması giyen Owen, 48 maçta üç kez rakip filelere 3 gol birden göndermişti.