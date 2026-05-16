Hababam Sınıfı askerde filmi konusu nedir? Hababam Sınıfı Askerde filmi saat kaçta, hangi kanalda?

HABABAM SINIFI ASKERDE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hababam Sınıfı Askerde filminin konusu, yaramazlıklarıyla ün salmış Hababam Sınıfı’nın bu kez asker ocağındaki maceralarını anlatır. Okulda yaptıkları bitmek bilmeyen haylazlıklar nedeniyle çaresiz kalan Müdür Bedri, çözümü öğrencileri askere göndermekte bulur.

Kışlaya gelen Hababam ekibi, disiplinli askerlik düzenine ayak uydurmakta zorlanır. Emir-komuta zinciri, eğitimler ve katı kurallar karşısında yine bildikleri gibi davranan öğrenciler, hem komutanlarını hem de kendilerini birbirinden komik durumların içinde bulur.

Film, Hababam Sınıfı’nın askerlik ortamında yaşadığı eğlenceli olayları ve uyum sürecindeki absürt durumları mizahi bir dille izleyiciye sunar.