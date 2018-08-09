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Müzenin etkileyici olduğunu dile getiren Türel, filmin 5 nesli etkileyen ve bundan sonra gelecekleri etkilemeye devam edeceğini vurguladı. Türel, Hababam Sınıfı ile büyüdük. Oyuncuları burada görünce buranın canlı bir müze olduğunu fark ettim. Toplumun bütün kesimleri bu sınıfta kendinden bir şeyler bulabilecek dedi.