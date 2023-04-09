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Haber alınamayan çocuğun hayvan damında cansız bedeni bulundu

Aydın'da 14 yaşındaki çocuk, ailesi tarafından hayvan damında ölü bulundu. Çocuğun şüpheli bulunan ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

Haber alınamayan çocuğun cansız bedeni bulundu
İHA

Aydın'da Hidayet Uke (14), ailesi tarafından hayvan damında ölü olarak bulundu.

Olay, Sultanhisar ilçesi Eskihisar Mahallesi'nde meydana geldi. Uke ailesi, zeytin hasadı dönüşü oğulları Hidayet Uke'ye ulaşamadı. Her yerde oğullarını arayan aile hayvan damını kontrol ettikleri sırada Uke'yi asılı halde buldu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla jandarma ile birlikte olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Uke'nin ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu. Çocuğun şüpheli bulunan ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

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