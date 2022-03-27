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Yakınlarının haber alınamadığı yaşlı adam ölü bulundu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Haber alınamayan yaşlı adam ölü bulundu
Haber alınamayan yaşlı adam ölü bulundu
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İHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Hacıhasan Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan 5 katlı binada meydana geldi. 90 yaşındaki Hilmi Güner'den bir süredir haber alamayan yakını, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Hilmi Güner'i hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde yaşlı adamın hayatını kaybettiği tespit edildi. Hilmi Güner'in kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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