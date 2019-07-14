Olay, dün akşam saatlerinde Yüksekova ilçesine 12 kilometre uzaklıktaki Dilimli Barajı'nda meydana geldi. Yaşları 13 ile 15 arasında değişen Orçun ve Olcay Ulalı kardeşler ile kuzenleri Mesut Büyüksu, serinlenmek için Dilimli Baraj Gölü'ne girdi. Çocuklar bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden köy sakinleri, jandarmaya haber verdi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri, göl çevresinde yaptığı aramada çocuklara ait ayakkabı ve kıyafetleri buldu.

Ekipler, havanın kararması nedeniyle göl kenarında el feneriyle arama çalışması yaptı. Olayı duyan çevre köylerde yaşayanlar da baraj gölüne gelerek, aramalarda ekiplere destek verdi. Havanın kararması nedeniyle arama çalışmalarına dün akşam saat 22.00 itibariyle son verildi.

VAN'DAN DALGIÇ TALEP EDİLDİ

Ulalı kardeşler ile kuzenleri Mesut Büyüksu'nun bulunması için sabahın ilk ışıklarıyla birlikte jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri, baraj gölünde yeniden arama çalışması başlattı.

Van'dan talep edilen dalgıçların da gün içerisinde gelip çalışmalara katılacağı belirtildi.