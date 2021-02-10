Zonguldak'ta yaşayan Sabri Uhrağ, 1975 yılında yaptığı iki katlı ev maden sahasındaki çökme nedeni ile 2011 yılında kullanılamaz hale geldi. Uhrağ zararının karşılanması amacıyla Türkiye Taş Kömürü Kurumu ve maden sahasını işleten firma aleyhine tazminat davası açtı.

YEREL MAHKEME TAZMİNAT TALEBİNİ REDDETTİ

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre dava Zonguldak 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Bilirkişi raporunda; davalının yüzde 85 oranında kusurlu olduğu ancak söz konusu evin 3303 sayılı kanun kapsamında kaldığı belirtildi. Mahkeme söz konusu kanun kapsamında tazminat istenemeyeceğini belirterek, davanın reddine karar verdi. Bu karar Yargıtay tarafında da onandı.



1986 TARİHLİ YASA TAZMİNAT HAKKINI ENGELLİYOR



Peki 1986 tarihli 3303 sayılı taşkömürü havzasındaki taşınmaz malların iktisabına dair kanun ne diyor? Söz konusu kanunla hak sahibinin mülkiyet sahibi olma yolları düzenliyor. Ve yine kanun içinde yer alan bir madde ile de hak sahiplerinin maden işletmeciliği nedeniyle meydana gelecek zararlardan dolayı bir hak ve tazminat talep edemeyecekleri hüküm altına alınıyor.

AYM İHLAL KARARI VERDİ



Yerel mahkemeden ve Yargıtay'dan istediği sonucu alamayan Sabri Uhrağ son çare olarak Anayasa Mahkemesi’nin kapısını çaldı. Uhrağ’ın bireysel başvurusunu değerlendiren yüksek mahkeme, “mülkiyet hakkı bağlamında etkili başvuru hakkının” ihlal edildiğine karar verdi.



AYM: YASAL DÜZENLEME YAPILMALI

AYM kararında; vatandaşın zararının karşılanması için açtığı davanın ilgili yasanın “tazminat isteme yasağı” hükmü uyarınca reddedildiğine dikkat çekti. Yasanın halen yürürlülükte olması nedeniyle yeniden yargılamadan sonuç alınamayacağını vurguladı. Benzer mağduriyetlerin giderilmesi için tazminat konusunda yeni bir yasal düzenleme yapılması gerektiği sonucuna ulaştı. Karar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderildi.



MECLİS KARARI İADE ETTİ



Ancak Meclis Başkanlığı kararı Anayasa Mahkemesi’ne iade etti. Gerekçede; kanun teklifi vermenin milletvekillerinin yetkisinde olduğu hatırlatıldı. “hiç bir makam, organ, merci veya kişi bu yetkinin kullanılmasına herhangi bir şekilde müdahale edemez” denildi. yargısal makamların veya Meclis Başkanlığı’nın kanun teklifleri konusunda vekillere tavsiye veya telkinde bulunamayacaklarına dikkat çekildi.