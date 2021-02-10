Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Habertürk Anayasa Mahkemesi ile Meclis arasında iade gerilimine neden olan o karara ulaştı

Habertürk geçtiğimiz günlerde Anayasa Mahkemesi ile Meclis arasında iade gerilimine neden olan o karara ulaştı. Fevzi Çakır'ın haberi...

Habertürk Anayasa Mahkemesi ile Meclis arasında iade gerilimine neden olan o karara ulaştı

Zonguldak'ta yaşayan Sabri Uhrağ, 1975 yılında yaptığı iki katlı ev maden sahasındaki çökme nedeni ile 2011 yılında kullanılamaz hale geldi. Uhrağ zararının karşılanması amacıyla Türkiye Taş Kömürü Kurumu ve maden sahasını işleten firma aleyhine tazminat davası açtı.

YEREL MAHKEME TAZMİNAT TALEBİNİ REDDETTİ

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre dava Zonguldak 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Bilirkişi raporunda; davalının yüzde 85 oranında kusurlu olduğu ancak söz konusu evin 3303 sayılı kanun kapsamında kaldığı belirtildi. Mahkeme söz konusu kanun kapsamında tazminat istenemeyeceğini belirterek, davanın reddine karar verdi. Bu karar Yargıtay tarafında da onandı.

1986 TARİHLİ YASA TAZMİNAT HAKKINI ENGELLİYOR

Peki 1986 tarihli 3303 sayılı taşkömürü havzasındaki taşınmaz malların iktisabına dair kanun ne diyor? Söz konusu kanunla hak sahibinin mülkiyet sahibi olma yolları düzenliyor. Ve yine kanun içinde yer alan bir madde ile de hak sahiplerinin maden işletmeciliği nedeniyle meydana gelecek zararlardan dolayı bir hak ve tazminat talep edemeyecekleri hüküm altına alınıyor.

AYM İHLAL KARARI VERDİ

Yerel mahkemeden ve Yargıtay'dan istediği sonucu alamayan Sabri Uhrağ son çare olarak Anayasa Mahkemesi’nin kapısını çaldı. Uhrağ’ın bireysel başvurusunu değerlendiren yüksek mahkeme, “mülkiyet hakkı bağlamında etkili başvuru hakkının” ihlal edildiğine karar verdi.

AYM: YASAL DÜZENLEME YAPILMALI

AYM kararında; vatandaşın zararının karşılanması için açtığı davanın ilgili yasanın “tazminat isteme yasağı” hükmü uyarınca reddedildiğine dikkat çekti. Yasanın halen yürürlülükte olması nedeniyle yeniden yargılamadan sonuç alınamayacağını vurguladı. Benzer mağduriyetlerin giderilmesi için tazminat konusunda yeni bir yasal düzenleme yapılması gerektiği sonucuna ulaştı. Karar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderildi.

MECLİS KARARI İADE ETTİ

Ancak Meclis Başkanlığı kararı Anayasa Mahkemesi’ne iade etti. Gerekçede; kanun teklifi vermenin milletvekillerinin yetkisinde olduğu hatırlatıldı. “hiç bir makam, organ, merci veya kişi bu yetkinin kullanılmasına herhangi bir şekilde müdahale edemez” denildi. yargısal makamların veya Meclis Başkanlığı’nın kanun teklifleri konusunda vekillere tavsiye veya telkinde bulunamayacaklarına dikkat çekildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kafeler ne zaman açılır, tarih açıklandı mı? - 1 Mart'ta Kafeler açılacak mı?
GÜNDEM2021 Kafeler ne zaman açılacak?
Valilik'ten polise hakaret içerikli görüntülere ilişkin açıklama
GÜNDEMValilik'ten polise hakaret içerikli görüntülere ...
Son dakika haberi: Leyla Aydemir cinayetinde dehşete düşüren açıklama! - Haberler
GÜNDEMLeyla Aydemir cinayetinde dehşete düşüren açıklama!
VAHŞET! Son dakika: 16 yaşındaki kızını boğazından bıçakladı! - Haberler
GÜNDEM16 yaşındaki kızını boğazından bıçakladı!
Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru 2021! Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir?
GÜNDEMTicaret Bakanlığı personel alımı başvuru 2021!
SON DAKİKA! İstanbul'da maganda terörü kamerada! - Haberler
GÜNDEMMaganda terörü kamerada!
15 tatil ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman açılacak? 2. dönem başlama ve bitiş tarihi
GÜNDEM15 tatil ne zaman bitiyor?
Feci kaza! Tankerle kafa kafaya çarpıştı
GÜNDEMFeci kaza! Tankerle kafa kafaya çarpıştı
Son dakika haberi: İlker Başbuğ ifade verdi - Haberler
GÜNDEMİlker Başbuğ ifade verdi
BELLİ OLDU! Son dakika: Bahçeli açıkladı! MHP'nin kongre tarihi belli oldu!
GÜNDEMBahçeli açıkladı! MHP'nin kongre tarihi belli oldu!