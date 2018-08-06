Dijital dünya çok hızlı bir şekilde gelişiyor ve dönüşüyor. Bu dönüşüme dünya çapında uyum sağlayabilmek büyük bir çalışma, vizyon ve bu alanda yatırım gerektiriyor.

Ciner Medya Grubu bırakın ayak uydurmayı, dijital dünyanın global düzeyde önemli markalarından biri olmak için harıl harıl çalışıyor. Geçtiğimiz perşembe günü Kadir has Üniversitesi’nde Ciner Medya Grup Başkanı Kenan Tekdağ’ın katıldığı ve üniversitenin rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz ile birlikte açılış konuşmalarını yaptığı bir toplantı ile grubumuz bir dijital devrim için düğmeye bastı. Farklı kademelerde çalışanlara dijital medya eğitimleri verilmeye başlandı. Bu, alanında bir ilk…

Toplantıda Ciner Medya Dijital Yayınlar Genel Müdürü Mahmut Kurşun’dan ve Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi İsmail Hakkı Polat’tan dinlediğim bazı ilginç bilgileri bugün sizlerle paylaşmak isterim.

GÜNLÜK ORTALAMA 2,5 MİLYONA YAKIN İNSANA ERİŞİM

Haberturk.com hafta sonu her gün 2,26 milyon, hafta içi ise 2,41 milyon kişiye ulaşıyor. Genel okuyucu rakamlarına baktığımızda Türkiye çapında (IAB resmi ölçümlemeye katılan haber siteleri arasında) Haberturk.com 1. sırada. Onu sozcu.com.tr ve sabah.com.tr izliyor.

Haberturk.com’a ulaşanların yüzde 82’si akıllı telefonları kullanıyor, yüzde 18’I ise desktop’u. Yüzde 21’i doğrudan, yüzde 79’u dolaylı olarak ulaşıyor.

Bu rakamlar kafamda yeni sorular doğurdu. Toplantı sonunda onlara cevaplar aradım. Örneğin doğrudan ulaşım oranının artırılması bir başarı kriteri mi? Yani doğrudan haberturk.com diyenlerin sayısı artıp, başka sitelerden gelenlerin sayısı düşmeli mi? Öyle basit mantık işlemiyormuş, elbette her iki rakamın da artması hedef, ancak dolaylı erişimin yüksek olması etkinliği ve alıntılama oranını gösteriyor. Yani başka mecralarda bizim haber ve yazıların ne kadar yankılandığını. Kısacası iyi birşey ve bu oranın genel kullanım içinde artması da iyi.

DÜNYA ÇAPINDA BİR OYUNCU OLMAYA DOĞRU

Ulaşım aracının ezici bir çoğunlukla cep telefonları olması da kanımca birçok mesaj barındırıyor. Herşeyden önce sayfa ya da sitede kalınan sürenin daha düşük olması demek bu. Yani mobil durumda girilmiş ve daha kısa ya da çabuk tüketilecek malzeme arıyor kullanıcı. Bu da bizlerin kendimizi yenilememiz gerektiğini söylüyor bence. Köşe yazısı formatı ve mantığı da revizyon istiyor. Daha kısa, daha vurucu, daha kolay okunan ve görsele de ağırlık veren metinler. Tasarım açısından da bir sayfanın desktop ve mobil görüntüleri farklılaşıyor. Mobilden erişim giderek arttığına göre bu alana daha çok yatırım yapmak gerek.

Kısacası Habertürk tüm bunlara kafa yoruyor ve bizlere de yeni bir perspektif sunuyor. Bugün tıklanma oranlarına baktığımızda dünyanın en yüksek sayılarına yaklaşıyor haberturk.com. Ben, Türkiye’de bu anlamda bizim grubun öncü olduğuna ve çığır açacağına inanıyorum.

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