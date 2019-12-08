Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) tarafından bu yıl 34'üncüsü düzenlenen geleneksel "Yılın Başarılı Gazetecileri" yarışması sonuçlandı. Adem Demir, gazeteciler Doğan Satmış, Mahmut Bozarslan, Gökhan Gökçe, Esat Aydın, Engin Dalgıç, Mehmet Güzel, Firuzan Behlülgil, Hüseyin Çiçekçi ve Muhammed Ateş'ten oluşan jüri üyelerinin oylaması sonucunda 9 dalda 13 eser ödüle layık görüldü. Habertürk ekranlarında Hülya Hökenek'in sunduğu "Enine Boyuna" tartışma programı da ödüle layık görüldü. Hökenek, ödülünü GGC Başkanı Mehmet Veysi İpek'ten aldı.

Ödül töreni Diyarbakır'daki bir otelde düzenlendi. Törene AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Oya Eronat, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hasan Basri Güzeloğlu, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman da katıldı.

GGC Başkanı Veysi İpek konuşmasında bölgede çalışan gazetecilerin yaşadıkları zorluklara dikkati çekti. Vali Güzeloğlu ise gazetecilerin güç koşullarda kamuoyunu aydınlatma görevini yerine getirdiklerini belirterek, "Güneydoğu Gazeteciler Cemiyetimize Büyükşehir Belediyesi olarak Diyarbakır'ımızın tarihi kimliğini yansıtan bir bina tahsis ediyoruz. Kent tarihi ve arşivi de içeren bu yapı Sur içinde olacak. Ayrıca çalışan gazetecilerimizin toplu taşımada ücretsiz ulaşımlarını da sağlayacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından ödül takdimine geçildi. Yazılı haber dalında Demirören Haber Ajansı'ndan Mehmet Sezgin, "Devleti durdurdu, magandayı durduramadı" konulu haberi birinci oldu. Aynı dalda Çermik gazetesindeki "Şaşırtan nafaka davası" haberiyle Levent Boztepe mansiyon ödülüne layık görüldü.

Televizyon haberi dalında İhlas Haber Ajansı'ndan "Robinson Ziya" haberiyle Kamil Can ve Sezai Akın birinci olurken, radyo haberi dalında ise TRT Radyo'dan Devrim Yiğit, birincilik ödülü aldı.

Görüntü dalında TRT World'deki "İdlip'te siviller vuruldu" haberiyle Faruk Yüce, fotoğraf dalında ise "Diri diri gömüldüler" isimli çalışmasıyla İhlas Haber Ajansı'ndan Aydın Yorat birinci oldu.

Özgür Haber gazetesinden Süleyman Aydın, röportaj dalında, Batman Demokrat gazetesinden Nimet Dal sayfa tasarımında birinciliğe değer görüldü. Kürtçe haber dalında da ödüller verildi.

"Jüri Özel Ödülü" dezavantajlı çocukların eğitimine katkılarından dolayı Darüşşafaka Yönetim Kurulu Başkanı Davut Ötükçü ile Diyarbakır'ın tanıtımına katkılarından dolayı sanatçı Bedri Ayseli'ye verildi.

"GGC Özel Ödülleri"nin sahipleri ise FOX TV'den İsmail Küçükkaya, CNN Türk'ten Semiha Şahin, Haber Global'den Erdoğan Aktaş, Habertürk'ten Hülya Hökenek ve NTV'den Seda Öğretir oldu.

Diyarbakırlı gazeteciler, FOX TV'deki programında yerel gazeteleri okuyan İsmail Küçükkaya ile Habertürk'ten Hülya Hökenek'e yoğun ilgi gösterdi. Ödül töreni, sanatçı Bedri Ayseli'nin konseriyle sona erdi.