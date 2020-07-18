Fatmanur Boylu fnboylu@haberturk.com

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Biyolojik Bilimler, Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bilimler ve Hacettepe’deki profesörler ve başarılı öğrencileri, koronavirüs aşısının bulunması için ortak çalışmalara imza atıyor. Onların çalışması Türkiye’deki aşı çalışmalarından sadece biri. ODTÜ’lü Bilim İnsanı Prof. Dr. Mayda Gürsel ve Bilkent Üniversitesinden Prof. Dr. İhsan Gürsel, laboratuvardaki ortak çalışmalarını ve yaşadıklarını anlattı.





“AŞININ ETKİNLİĞİNİ ANLAMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI”

“3-4 AYA İNSAN DENEYLERİNE GEÇEBİLİRİZ”



PROF. DR. İHSAN GÜRSEL: “Formülasyonlarımızı hazırladık. Fare deneylerimizi tamamladık. Aşının etkinliğini anlamaya yönelik tüm çalışmaları tamamlamış durumdayız. Sonuçlarını TÜBİTAK Prof. Dr. Hasan Mandal başkanımıza sunduk. İyi yönde ilerliyoruz, umutluyuz.”

Gürsel, bir sorun yaşanmaması durumunda, 3-4 ay içinde insan deneylerine geçilebileceğini aktardı.

“ÇALIŞMALARI İSTEDİĞİMİZ GİBİ GÖTÜRÜYORUZ”

PROF. DR. MAYDA GÜRSEL: “Etkin olabileceğimiz bir yaklaşımla deneylerimizi TÜBİTAK Kovid-19 Türkiye Platformu” çatısı altında sürdürüyoruz. Çalışmalarımıza başlamadan önce uzun süreli okumalar yaptık. Biz de zaten bu KOVID’le ilgili çalışmalar yapmak istiyorduk. Tüm hazırlıklardan sonra erken diyebileceğimiz bir zamanda aktif olarak çalışmalarımıza başladık. TÜBİTAK ve TÜBİTAK MAM çok destek oluyor. Arada ufak tefek aksaklıklar olsa da çalışmalarımızı istediğimiz gibi götürüyoruz.”

“VİRÜSE BENZER PARÇACIK YAPIYORUZ”

Prof. Dr. Mayda Gürsel ve Prof. Dr. İhsan Gürsel , çalışmalara liderlik etse de sık sık öğrencilerinin başarılarını gündeme getiriyor.

Aşı çalışmaları hakkında bilgi veren aşı ekibinden İsmail Cem Yılmaz, çalışmaların detayı hakkında bilgi verdi:

“Biz virüse benzer parçacık yapmaya çalışıyoruz. Bunu yapabilmek için virüsün 4 proteinini aynı parçacığa korpora etmeniz gerekiyor. Biz insana virüsü kapmadan önce virüse çok benzeyen aslında aynısını veriyoruz ama içinde genomik yapısı olmadığı için o çoğalabilen yapı değil. Vücut, virüsü önceden tanımış oluyor.”

HEM İŞ HEM HAYAT ORTAKLIĞI

Gece gündüz aşı için çalışma yürüten Türk bilim insanlarının farklı hikayeleri de var. Onların iş hayatı da özel hayatlarına ortak. ODTÜ’lü Bilim İnsanı Prof. Dr. Mayda Gürsel ve Bilkent Üniversitesinden Prof. Dr. İhsan Gürsel, yıllar önce hem işlerini hem de çalışmalarını ortak etti.

Prof. Dr. Mayda Gürsel, “Sınıf arkadaşıydık biz aslında üniversitede. Hayatımız hep böyleydi” diye konuştu. Prof. Dr. İhsan Gürsel esprili bir şekilde “Kavgalarımızı bile laboratuvarda ederdik. Son 3 ay kovidle yatıp kovidle kalkıyoruz. Öğrencilerimiz çok yetenekliler. Onlar sayesinde bu işe giriştik. En büyük zenginliğimiz değerli öğrencilerimiz” diye ekledi.

“EŞİNİZLE BİRLİKTE ÇALIŞMAK ÇOK GÜZEL BİR ŞEY”

Hocalarını örnek alana İsmail Cem Yılmaz ve Naz Yılmaz da bilimsel çalışmalar sırasında tanışıp evlenen ekip üyelerinden. Naz Yılmaz, “Evliliğimiz de çalışmalarımız da iyi gidiyor. Çalışmalardan yana şimdilik ümitliyiz” diye konuştu. İsmail Cem Yılmaz, birbirlerini sürekli motive ettiklerini anlattı ve “Aslında eşinizle aynı işte çalışmak bence çok güzel bir şey. Birbirimizin kafasına bir şey takıldığında diğeri yardımcı olabiliyor” diye ekledi.