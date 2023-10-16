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        Haberler Dünya Habertürk ekibi sıcak bölgede: İsrail kara harekatı yapacak mı?

        Habertürk ekibi sıcak bölgede: İsrail kara harekatı yapacak mı?

        İsrail-Hamas çatışmaları 11. gününde devam ediyor. Habertürk ekibinden Mehmet Akif Ersoy ve kameraman Hakan Öztürk, sıcak bölgede yaşananları aktarıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2023 - 09:58 Güncelleme: 16.10.2023 - 09:58
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        Habertürk ekibi sıcak bölgede
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        İsrail-Hamas çatışmaları 11. gününde devam ederken İsrail'in Gazze'ye gece boyu saldırıları sürdü.

        İsrail ordusunun kara harekatı hazırlıkları sürerken, 600 bin Filistinlinin Gazze'nin kuzeyinden güneyine geçtiği bildirildi.

        Öte yandan ABD-Mısır-İsrail'in anlaşması ile Gazze'nin güneyinde ateşkes sağlandı. Ateşkesin 09.00'da başlayacağı belirtildi. Ancak Hamas "Ateşkese ilişkin bilgimiz yok" açıklamasında bulundu.

        Habertürk ekibinden Mehmet Akif Ersoy ve kameraman Hakan Öztürk, Kudüs'te yaşananları aktardı.

        İşte anbean yaşananlar...

        09.20 - Bugünün önemli gelişmelerinden birisi ateşkes kararı. Blinken'ın temasları biliyorsunuz devam ediyor. Blinken'ın tekrar İsrail ile yapacağı görüşme savaşın seyri açısından da oldukça önemli. Gazze'nin güneyine dün su vermeye başladıklarını söyledi. 2 milyon 300 bin kişinin küçücük bir alanda sıkıştığı bir durum söz konusu ve elektrikleri yok, suları yok. Bu sıradan bir sorun değil. Gazze'ye hiçbir şekilde giremiyoruz. Sınır kapısı saldırılar sonrası hasar gördü. Mısır zaten sınırdan geçişlere izin vermiyor. Orada bulunan meslektaşlarımız kuzeyinden fotoğraf geçemiyorlar, o kadar sınırlı erişim.

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        #israil
        #Filistin
        #dünya
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