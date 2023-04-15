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Habertürk Sağlık Editörü Ceyda Erenoğlu, Yılın Sağlık Editörü Ödülü'nün sahibi oldu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) tarafından sağlık haberlerini özendirme, teşvik ve teşekkür amacıyla bu yıl 4’sü düzenlenen "Şahane Medya Ödülleri" sahiplerini buldu

Habertürk Sağlık Editörü Ceyda Erenoğlu, Yılın Sağlık Editörü Ödülü'nün sahibi oldu
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HABERTURK.COM

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane Külliyesinde düzenlenen ödül töreninde Ceyda Erenoğlu'na ödülü Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl tarafından takdim edildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şahane Medya Ödülleri kapsamında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, "21. Yüzyılın inkâr edilemez bir gerçeği televizyon, gazete, dergi ve internet ortamı olmak üzere hiç şüphesiz medyadır. Medya doğru, ahlaki ve müspet bir şekilde kullanıldığında, eşi benzeri bulunmaz bir iletişim aracı, bilgi kaynağıdır.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi ailesi olarak geride bıraktığımız 2022 yılı boyunca iletişim araçlarını etkin bir şekilde kullanarak, başta aziz milletimiz olmak üzere, ulaşabildiğimiz herkese yaptığımız çalışmaları, insanlığın faydasına ve zararına olduğunu gördüğümüz konuları anlatmayı ve dolayısıyla insanlığı bilinçlendirmeyi hedefledik.

Amacımız, en büyük değerimiz olan sağlığın doğru anlatılması ve anlaşılması noktasında emek veren Basın Mensubu arkadaşlara; harcadıkları kıymetli mesaileri ve değerli gayretleri için üniversitemiz ve halkımız adına teveccüh göstermektir. Ödüle layık görülen basın mensubu arkadaşları tebrik ediyorum" açıklamasında bulundu.

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