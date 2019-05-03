HABERTÜRK TV’de muhabirlerin hazırladığı bir haber programı başlıyor.









Habertürk Haber Merkezi ekibinin hazırladığı “Hayatın İçinden” programının ilk bölümü 4 Mayıs Cumartesi günü 18:15’de Habertürk ekranında olacak.



“Hayatın İçinden” her hafta Habertürk Haber Merkezi muhabir, kameraman, kurgu ve grafik ekibi tarafından hazırlanacak.

“Hayatın İçinden” klasik haber programlarının aksine video haber formatı ile hazırlanan ilk program olacak.



Ekranlardaki ilk muhabir programı da olacak olan “Hayatın İçinden” programı, sunucu ile stüdyodan sunmak yerine, stüdyoyu hayatın içine, sokağa taşımayı amaçlıyor.