Habertürk TV'den açıklama

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Semih Yalçın’ın 29 Nisan 2020 tarihli sosyal medya paylaşımları üzüntüyle karşılanmıştır. Sayın Yalçın'ın olgulara dayanmayan ve hakkaniyetli olmayan iddialarının aksine Habertürk Televizyonu, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez bir parçası olan siyasi partilerle ilgili olarak taraftarlık ya da karşıtlık temelinde değil, objektif, çoğulcu ve bağımsız bir medya çizgisi izlemektedir.

Siyasi partilerin iç işlerinde ya da birbirleriyle ilişkilerinde siyasi mühendislik anlamına gelecek yayınlara hiçbir zaman tevessül etmeyen Habertürk TV, ülkemiz siyasi hayatının önemli köklü ve ciddi siyasi geleneklerinden birisinin temsilcisi olan MHP'ye karşı da her zaman bu ciddiyete ve öneme uygun bir yayın politikası izlemiştir, izlemektedir.

Özellikle Türkiye Cumhuriyetimizin varlığı ve bekası, milletimizin bölünmez bütünlüğüne yönelik her türlü iç ve dış saldırı ve tehdide yönelik kararlı duruşuyla milletimiz nezdinde partilerüstü saygınlığa sahip bulunan MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin şahsiyeti ile ilgili olarak, bu özelliklerinin bilincinde ve bu özelliklere uygun biçimde, bilhassa izlediğimiz saygılı ve özenli yayın çizgimiz yayınlarımızı adil bir şekilde izleyen tüm seyircilerimizin farkında olduğu bir hakikattir.

Habertürk TV, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, izleyicilerinden ve kamuoyundan gelebilecek yapıcı ve ciddi eleştiri ve önerileri ve evrensel yayıncılık ilkelerini göz önüne alan; terörü, şiddeti, ayrımcılığı, kin ve nefret dilini dışlayan, “yayınlanmaya değer her haber ve aktarılmaya değer her görüş”ü yayınlamaya dayalı ve demokratik çoğulculuğu yansıtan yayın çizgisini sürdürmeye devam edecektir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyururuz.