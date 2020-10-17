Haberturk.com Dış Haber Editörü Barış Kaygusuz ile meslektaşımız Meltem Özbey, Beyoğlu Evlendirme Dairesi'nde düzenlenen nikah töreniyle hayatlarını birleştirdi.

Nikaha Meltem Özbey'in anne ve babası Hafize-İsmail Özbey, Barış Kaygusuz'un anne ve babası Canan Niyazi Kaygusuz başta olmak üzere haberturk.com Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas, Yayın Koordinatörü Mesut Toptan, haberturk.com editörleri ile davetliler katıldı.

Koronavirüs önlemleri nedeniyle sınırlı sayıda davetlinin katıldığı törende masaya oturan çift, sade bir törenle dünya evine girdi.

Haberturk.com olarak meslektaşlarımız Meltem Özbey ve Barış Kaygusuz'u kutluyor, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ömür diliyoruz.