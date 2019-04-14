Hadi Habertürk özel yarışması bu akşam saat 20.30’da gerçekleştirildi ve ipucu sorusu ile joker kodu Haberturk.com'un ana sayfasında ve Habertürk'ün mobil uygulamasında paylaşıldı. Büyük ödül 50.000 TL'nin dağıtıldığı Hadi yarışmasında Habertürk'ün hazırladığı soruyu tam tamına 98 bin kişi doğru cevaplayarak ödüle bir adım daha yaklaştılar.

HABERTURK.COM HADİ HEYECANI YAŞANDI

Büyük ilgi gören bilgi yarışması Hadi’de bugün yarışmacılar büyük ödülü kazanmak için kıyasıya rekabet içine girdiler. Bugüne kadar 1.8 milyon kişiye 5 milyon TL’ye yakın ödül dağıtan Hadi, 50.000 TL büyük ödül ile Hadicileri heyecanlandırdı.

Habertürk'ten paylaşılan ipucu ve joker kodu ile hadi yarışmasında 2778 kişi yarışmayı kazandı ve kişi başı 17,99 TL ödül olarak paylaşıldı.

HADİ YARIŞMASI NEDİR?

Canlı, sunuculu ve para ödüllü bilgi yarışmasıdır. 5 milyondan fazla indirilen Hadi’de katılımcılara soru başına 10 saniye tanınır. Soruların tamamını verilen sürede doğru cevaplayan yarışmacılar önceden belirlenen ödülü aralarında eşit olarak paylaşır. Hadi, hafta içi her gün 12.30’da, hafta sonları da dahil olmak üzere yedi gün boyunca 20.30’da yarışmalar düzenler. Hadi’de spor, müzik ve sinema kategorilerinde özel yarışmalar da düzenlenir.