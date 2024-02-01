Habib-i Neccar Camisi, enkazından kurtarılan 3 bin nitelikli parçayla ayağa kaldırılacak

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"3 BİNE YAKIN PARÇA İĞNEYLE KUYU KAZILARAK ÇIKARILDI"

Çalışmalarla yaklaşık 3 bin nitelikli parçanın molozdan ayrıştırılarak çıkarıldığı vurgulayan Güneren, şöyle devam etti:

"Bu 3 bin parça numaralandırıldı ve nereye ait olduğuna dair çözümlemeler gerçekleştirildi. Tabii bizim bu çözümleme gerçekleştirebilmemiz için elimizde fotoğrafların olması lazımdı, vardı.