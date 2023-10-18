Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Habib-i Neccar Camisi yeniden inşa edilecek

        Habib-i Neccar Camisi yeniden inşa edilecek

        Anadolu'nun ilk camisi olarak kabul edilen ve 6 Şubat'taki depremlerde tamamen yıkılan Habib-i Neccar Camisi'nin, Vakıflar Genel Müdürlüğü kontrolünde aslına uygun inşası için çalışmalara başlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 12:32 Güncelleme: 18.10.2023 - 12:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Habib-i Neccar yeniden inşa edilecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde kentteki çok sayıda bina ve iş yerinin yanı sıra tescilli vakıf kültür eserleri de yıkıldı veya ağır hasar aldı.

        Antakya'nın 638 yılında Müslüman Arapların eline geçtiği dönemde inşa edilen ve avlusunda Hazreti İsa'nın üç elçisinin mezarının bulunması sebebiyle Müslümanlar kadar Hristiyanlar için de önemli merkezler arasında yer alan Habib-i Neccar Camisi de depremlerde yıkıldı.

        40'A YAKIN EKİP YER ALACAK

        Depremin hemen ardından Afet Bölgesi Kazı Başkanlığınca kurtarma çalışmalarına başlanan tarihi camide, nitelikli eserler ayrıştırılarak Kültür Enkazı Döküm Sahası ve Ayrıştırma Merkezine taşındı.

        Molozlardan temizleme çalışması yürütülen camide, Vakıflar Genel Müdürlüğü kontrolünde, Konya Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda aralarında mimar, restoratör ve sanat tarihçilerinin de bulunduğu 40'a yakın ekiple yeniden inşa da kısa süre içinde başlayacak.

        REKLAM

        Güçlendirme ve projelendirme çalışmalarının ardından tarihi caminin inşası tamamlanacak.

        "FEN VE SANAT KURALLARININ GEREKTİRDİĞİ ŞEKİLDE İNŞA EDİLECEK"

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, hoşgörü, kardeşlik ve huzurun sembolü Habib-i Neccar Camisi'nin çok önemli bir yer olduğunu söyledi.

        Caminin, Antakya'nın 638 yılında Müslüman Arapların eline geçtiği dönemde inşa edildiğini dile getiren Masatlı, "Bugünkü Türkiye sınırları içerisinde inşa edilen ilk cami olduğu kabul edilir. Kurtuluş Caddesi'nde bulunan cami, Hz. İsa'nın havarilerine ilk inanan ve bu uğurda canını veren bir Antakyalının adını taşımaktadır" dedi.

        Masatlı, Habib-i Neccar Camisi'nin Vakıflar Genel Müdürlüğünce 2006'da esaslı, 2013'te de basit onarım çalışmasından geçtiğini hatırlattı.

        Depremlerde caminin tamamen yıkıldığını hatırlatan Masatlı, şöyle konuştu:

        "Rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri mevcut olan caminin, rekonstrüksiyon (yeniden kurma) ihalesi yapılarak ayıklama ve temizleme çalışmalarına başlanmıştır. Yapının deprem gerçekliği göz önünde bulundurularak proje çalışmaları devam etmekte olup, cami gelecek nesillere aktarılacak bir şekilde aslına uygun fen ve sanat kurallarının gerektirdiği şekilde inşa edilecektir."

        Masatlı, caminin inşasının 2 yıldan fazla sürebileceğini kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Habib-i Neccar Camisi
        #Anadolunun ilk camisi
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Biden'dan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama
        Biden'dan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama
        Netanyahu Biden'ı sarılarak karşıladı
        Netanyahu Biden'ı sarılarak karşıladı
        Konsolosluk önündeki gösteride 43'ü polis 63 kişi yaralandı
        Konsolosluk önündeki gösteride 43'ü polis 63 kişi yaralandı
        Acı manzara gün ağarınca ortaya çıktı
        Acı manzara gün ağarınca ortaya çıktı
        Gazze'de hastane vuruldu, dünya ayaklandı!
        Gazze'de hastane vuruldu, dünya ayaklandı!
        Ünlülerden hastane saldırısına tepki
        Ünlülerden hastane saldırısına tepki
        Arap ülkelerinden Biden'a peş peşe tepki!
        Arap ülkelerinden Biden'a peş peşe tepki!
        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm insanlık harekete geçmeli
        2024'te ne kadar vergi ödeyeceğiz?
        2024'te ne kadar vergi ödeyeceğiz?
        Taşkınlık yapınca çıkarıldıkları restorana saldırdılar!
        Taşkınlık yapınca çıkarıldıkları restorana saldırdılar!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        Ayda 10'ar bin lira gönderdi
        Ayda 10'ar bin lira gönderdi
        Kimyasal ilaç verdiler! Şuurunu kaybettirdiler! İple tavana astılar!
        Kimyasal ilaç verdiler! Şuurunu kaybettirdiler! İple tavana astılar!
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        Galatasaray karanlıktan elmas çıkardı
        Galatasaray karanlıktan elmas çıkardı
        Konutta fiyat balonu
        Konutta fiyat balonu
        Yağışın ardından barajların doluluk oranı ne oldu?
        Yağışın ardından barajların doluluk oranı ne oldu?
        Okulların 2024 yılı pansiyon ücretleri belirlendi
        Okulların 2024 yılı pansiyon ücretleri belirlendi
        Altın ve dolarda yeni zirveler
        Altın ve dolarda yeni zirveler