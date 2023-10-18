Habib-i Neccar Camisi yeniden inşa edilecek Anadolu'nun ilk camisi olarak kabul edilen ve 6 Şubat'taki depremlerde tamamen yıkılan Habib-i Neccar Camisi'nin, Vakıflar Genel Müdürlüğü kontrolünde aslına uygun inşası için çalışmalara başlandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde kentteki çok sayıda bina ve iş yerinin yanı sıra tescilli vakıf kültür eserleri de yıkıldı veya ağır hasar aldı.

Antakya'nın 638 yılında Müslüman Arapların eline geçtiği dönemde inşa edilen ve avlusunda Hazreti İsa'nın üç elçisinin mezarının bulunması sebebiyle Müslümanlar kadar Hristiyanlar için de önemli merkezler arasında yer alan Habib-i Neccar Camisi de depremlerde yıkıldı.

40'A YAKIN EKİP YER ALACAK Depremin hemen ardından Afet Bölgesi Kazı Başkanlığınca kurtarma çalışmalarına başlanan tarihi camide, nitelikli eserler ayrıştırılarak Kültür Enkazı Döküm Sahası ve Ayrıştırma Merkezine taşındı. Molozlardan temizleme çalışması yürütülen camide, Vakıflar Genel Müdürlüğü kontrolünde, Konya Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda aralarında mimar, restoratör ve sanat tarihçilerinin de bulunduğu 40'a yakın ekiple yeniden inşa da kısa süre içinde başlayacak. REKLAM Güçlendirme ve projelendirme çalışmalarının ardından tarihi caminin inşası tamamlanacak.

"FEN VE SANAT KURALLARININ GEREKTİRDİĞİ ŞEKİLDE İNŞA EDİLECEK" Hatay Valisi Mustafa Masatlı, hoşgörü, kardeşlik ve huzurun sembolü Habib-i Neccar Camisi'nin çok önemli bir yer olduğunu söyledi. Caminin, Antakya'nın 638 yılında Müslüman Arapların eline geçtiği dönemde inşa edildiğini dile getiren Masatlı, "Bugünkü Türkiye sınırları içerisinde inşa edilen ilk cami olduğu kabul edilir. Kurtuluş Caddesi'nde bulunan cami, Hz. İsa'nın havarilerine ilk inanan ve bu uğurda canını veren bir Antakyalının adını taşımaktadır" dedi. Masatlı, Habib-i Neccar Camisi'nin Vakıflar Genel Müdürlüğünce 2006'da esaslı, 2013'te de basit onarım çalışmasından geçtiğini hatırlattı. Depremlerde caminin tamamen yıkıldığını hatırlatan Masatlı, şöyle konuştu: "Rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri mevcut olan caminin, rekonstrüksiyon (yeniden kurma) ihalesi yapılarak ayıklama ve temizleme çalışmalarına başlanmıştır. Yapının deprem gerçekliği göz önünde bulundurularak proje çalışmaları devam etmekte olup, cami gelecek nesillere aktarılacak bir şekilde aslına uygun fen ve sanat kurallarının gerektirdiği şekilde inşa edilecektir." Masatlı, caminin inşasının 2 yıldan fazla sürebileceğini kaydetti.