Sultangazi Belediyesi olarak ilçede hummalı bir çalışmanın yürütüldüğünü belirten Başkan Dursun, "Bizlere düşen görev komşularımızın daha konforlu ve huzurlu bir ilçede yaşamalarını sağlamak. Bunun için 7 gün 24 saat durmadan çalışıyor, sosyal yaşam alanlarımızın kalitesini artırıyoruz. Bu kapsamda Habipler Sosyal Tesisimizi yenilenen yüzüyle tekrar hizmete açtık. Kafeteryasıyla self servis hizmet veren sosyal tesisimizde, hem dinlenmek hem de keyifli vakit geçirmek isteyen komşularımızı ağırlıyoruz. Günlük yaşamın temposuna bir kahve molası vermek isteyen komşularımızı tesisimize bekliyoruz" dedi.