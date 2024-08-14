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        Sultangazi Belediyesi Habipler Sosyal Tesisi yeni yüzüyle hizmete açıldı

        İstanbul'un Sultangazi Belediyesi Habipler Sosyal Tesisi, yenilenen yüzüyle tekrar vatandaşların hizmetine açıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 13:00 Güncelleme: 14.08.2024 - 13:00
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        İstanbul'un Sultangazi Belediyesi, Habipler Mahallesi'nde bulunan sosyal tesisi, yenileme çalışmalarının ardından tekrar vatandaşların hizmetine açtı.

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        Self servis konseptiyle hizmet veren tesis ziyaretçilere tost ve tatlı çeşitlerinden sıcak ve soğuk içecek çeşitlerine kadar birçok seçenek sunuyor.

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        Çalışmaların ardından daha modern ve konforlu hale getirilen tesisi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun da ziyaret etti. Dursun, sosyal tesiste kendisine çay ikram eden vatandaşlarla sohbet etti.

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        Sultangazi Belediyesi olarak ilçede hummalı bir çalışmanın yürütüldüğünü belirten Başkan Dursun, "Bizlere düşen görev komşularımızın daha konforlu ve huzurlu bir ilçede yaşamalarını sağlamak. Bunun için 7 gün 24 saat durmadan çalışıyor, sosyal yaşam alanlarımızın kalitesini artırıyoruz. Bu kapsamda Habipler Sosyal Tesisimizi yenilenen yüzüyle tekrar hizmete açtık. Kafeteryasıyla self servis hizmet veren sosyal tesisimizde, hem dinlenmek hem de keyifli vakit geçirmek isteyen komşularımızı ağırlıyoruz. Günlük yaşamın temposuna bir kahve molası vermek isteyen komşularımızı tesisimize bekliyoruz" dedi.

        #yerel haberler
        #istanbul
        #sultangazi
        #habipler sosyal tesisi
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