Habur'da 690 kaçak cep telefonu ele geçirildi

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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Habur Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda 690 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince gerçekleştirilen risk analizi neticesinde, Irak'tan Türkiye'ye gelen iki araç riskli olarak değerlendirildi. Birkaç gün arayla Türkiye'ye gelen otobüs ve tır gümrük sahasında takibe alındı.

Gerçekleştirilen ilk operasyonda, x-ray taramasına sevk edilen otobüsün yakıt deposunda şüpheli yoğunluğa rastlandı. Bunun üzerine otobüs detaylı kontrol yapılmak üzere arama hangarına alındı. Burada yapılan incelemede aracın yakıt deposunun bir bölümünün kesildiği, daha sonradan kesilen parçanın tekrar kaynaklanarak depoya montajlandığı anlaşıldı. Bu bölüm muhafaza memurlarınca kesilerek açıldı ve araç deposunda oluşturulan gizli bölmede siyah renkli poşetlere sarılarak su geçirmeyecek şekilde paketlenmiş muhtelif markalara ait toplam 517 cep telefonu bulundu.

Bu operasyondan birkaç gün sonra gerçekleştirilen diğer operasyonda ise Gümrük Muhafaza ekipleri bir tırdan şüphelendi. Yapılan analiz sonrasında riskli görülen tır, x-ray tarama cihazına sevk edildi.

Tarama sonrasında tırın, dingil diye tabir edilen tekerlek birleşim noktalarında şüpheli yoğunluğa rastlandı. Bunun üzerine araç, arama hangarına alınarak şüpheli yoğunluk tespit edilen bölgelere ulaşmak için önce tırın lastikleri söküldü. Lastikler çıkarıldığında tır dorsesinin tekerlek birleşim noktalarının kaynakla kapatıldığı görüldü. Bu bölgelere kaynatılmış parça kesilerek açıldığında özel olarak oluşturulmuş gizli bölmede toplam 173 akıllı cep telefonu ele geçirildi.

Piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan toplam 690 cep telefonuna ve bunların naklinde kullanılan araçlara el konuldu. Olaylara ilişkin soruşturma devam ediyor.