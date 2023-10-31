Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı! 2024 Hac kuraları ne zaman, hangi tarihte çekilecek?
İslam takvimine göre belirlenen hac kura tarihleri hac ön kayıtlarını 11 Ekim'de tamamlayan binlerce Müslüman tarafından sorgulanıyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hacı adayları tarafından heyecanla beklenilen hac kura tarihini açıkladı. Hac kura sonuçları sorgulama işlemi www.hac.gov.tr internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ile gerçekleştirilecek. İşte 2024 hac kura tarihi...
İslam'ın beş temel ibadetini yerine getirmek amacıyla kutsal toprakları ziyaret etmek isteyen Müslümanlar hac kura çekimi tarihini araştırıyor. İslam dininde oldukça büyük bir öneme sahip olan hac ibadeti için Kabe'ye gidecek olanlar "Hac kuraları ne zaman, hangi tarihte çekilecek?" sorusuna yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı açıklama ile hac kura tarihini açıkladı. İşte 2024 hac kura çekiliş tarihi...
HAC ÖN KAYITLARI TAMAMLANDI!
13 Eylül itibarıyla alınmaya başlanan Hac ön kayıtları 11 Ekim'de sona erecekti. Yoğun talep nedeniyle hac ön kayıtları 15 Ekim tarihine kadar uzatılmıştı.
HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
2024 yılı hac kuraları 2 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek. Hac kura sonuçları 2 Kasım saat 21:00'de e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabilecek.
Diyanet İşleri Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Milyonlarca kardeşimizin hasretle beklediği 2024 Hac kurasını 2 Kasım Perşembe günü Diyanet İşleri Başkanlığımızda gerçekleştireceğiz inşallah. Yüce Rabb'imiz bu kutlu yolculuğa duyduğumuz özlemi, sevgiyi, muhabbeti gönlümüzden eksik eylemesin." ifadelerine yer verildi.
HAC KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Hac kura çekimi sonuçlarının açıklanmasının ardından kesin kayıt yapmaya hakkı kazanan hacı adayları, e-Devlet şifresi ile giriş yaparak Hac Kesin Kayıt Belgesi alacak. Bu belge ile ilk müftülükleri ya da acenteler üzerinden kayıt işlemi sağlanabilecek.