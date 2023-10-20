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        Haberler Gündem HAC KURA TARİHİ | 2024 Hac kura çekilişi ne zaman yapılacak, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

        Hac kurası ne zaman çekilecek? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı!

        Hac kura tarihleri, ön kayıt işlemlerinin 13 Eylül ile 15 Ekim günleri arasında tamamlanmasının ardından araştırılmaya başlandı. E-Devlet sistemi üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştiren adayların Diyanet İşleri Başkanlığında bilgisayar ortamında ve noter huzurunda çekilecek hac kura heyecanı sürüyor. İşte 2024 hac kura çekilişi tarihine ilişkin merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2023 - 15:27 Güncelleme: 20.10.2023 - 15:27
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        Hac kura çekilişi tarihi, kutsal topraklara giderek dini vecibesini yerine getirmek isteyenler tarafından sorgulanıyor. Hac ön kayıt işlemleri 13 Eylül itibarıyla e-Devlet sistemi üzerinden alınmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 11 Ekim'de sona eren hac kayıtlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erbaş, "2024 Hac kurası ne zaman çekilecek?" sorusuna yanıt verdi. İşte 2024 hac kura tarihi...

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        HAC ÖN KAYITLARI TAMAMLANDI!

        13 Eylül itibarıyla alınmaya başlanan Hac ön kayıtları 11 Ekim'de sona erecekti. Yoğun talep nedeniyle hac ön kayıtları 15 Ekim tarihine kadar uzatılmıştı.

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        DİYANET İŞLERİ BAŞKANI'NDAN HAC KURASI AÇIKLAMASI

        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Hac müracaatları halen devam ediyor. Müracaatlar tamamlandıktan sonra yani Ekim ayının sonu veya Kasım ayının başında hac kurasını gerçekleştirmiş olacağız İnşallah." ifadelerini kullandı.

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        2024 HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın açıklamasına göre, hac kuraları bu yıl ekim ayının sonu veya kasım ayının başı itibarıyla çekilecek.

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        HAC KURA ÇEKİMİ NASIL YAPILACAK?

        Türkiye'de hac ibadeti için kayıt yaptıranların merakla beklediği hac kurası Diyanet İşleri Başkanlığında bilgisayar ortamında ve noter huzurunda çekilecek.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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