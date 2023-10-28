2024 hac kura tarihleri: Diyanet ile hac kuraları ne zaman çekilecek?
13 Eylül itibarıyla başlayan hac ön kayıtları 15 Ekim tarihinde sona erdi. 450 TL ön kayıt ücretini yatıran hacı adayları başvurularını e-Devlet üzerinden tamamladı. Belirtilen tarihler arasında başvurularını tamamlayan adaylar, gözünü hac kura tarihlerine çevirdi. İşte Diyanet ile hac kura tarihleri...
Hac kura tarihinde heyecanlı bekleyiş başladı. 15 Ekim tarihine kadar ön başvurularını tamamlayan hacı adaylarını gözünü hac kura tarihlerine çevirdi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hac kuralarına ilişkin kritik bir açıklamada bulundu. Peki, "Diyanet ile hac kuraları ne zaman çekilecek?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...
HAC ÖN KAYITLARI TAMAMLANDI!
13 Eylül itibarıyla alınmaya başlanan Hac ön kayıtları 11 Ekim'de sona erecekti. Yoğun talep nedeniyle hac ön kayıtları 15 Ekim tarihine kadar uzatılmıştı.
DİYANET İŞLERİ BAŞKANI'NDAN HAC KURASI AÇIKLAMASI
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Hac müracaatları halen devam ediyor. Müracaatlar tamamlandıktan sonra yani Ekim ayının sonu veya Kasım ayının başında hac kurasını gerçekleştirmiş olacağız İnşallah." ifadelerini kullandı.
2024 HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın açıklamasına göre, hac kuraları bu yıl ekim ayının sonu veya kasım ayının başı itibarıyla çekilecek.
HAC KURA ÇEKİMİ NASIL YAPILACAK?
Türkiye'de hac ibadeti için kayıt yaptıranların merakla beklediği hac kurası Diyanet İşleri Başkanlığında bilgisayar ortamında ve noter huzurunda çekilecek.