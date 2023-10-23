Hac kura tarihleri: 2024 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Hac kura tarihleri: 2024 Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

1 Şurada Paylaş!









İbadetini yerine getirmek isteyen Müslümanlar Hac kuralarının çekileceği tarihi sorguluyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 15 Ekim'de ön kayıtları tamamlanan hac kuralarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, hac kuraları ne zaman çekilecek? 2024 hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, hac kura tarihleri ile ilgili detaylar...