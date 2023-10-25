Hac kura tarihleri: 2024 Hac kuraları ne zaman çekilecek?
Hac kura tarihleri gündemdeki yerini aldı. Hac ön kayıtları 13 Eylül-15 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapıldı. 450 TL ön kayıt ücretini de yatıranların gözleri "Hac kuraları ne zaman çekilecek?" sorusuna çevrildi. İşte Diyanet 2023 Hac kura tarihi ile ilgili detaylar haberimizde..
İbadetini yerine getirmek isteyen Müslümanlar Hac kuralarının çekileceği tarihi sorguluyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 15 Ekim'de ön kayıtları tamamlanan hac kuralarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, hac kuraları ne zaman çekilecek? 2024 hac kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, hac kura tarihleri ile ilgili detaylar...
HAC ÖN KAYITLARI TAMAMLANDI!
13 Eylül itibarıyla alınmaya başlanan Hac ön kayıtları 11 Ekim'de sona erecekti. Yoğun talep nedeniyle hac ön kayıtları 15 Ekim tarihine kadar uzatılmıştı.
DİYANET İŞLERİ BAŞKANI'NDAN HAC KURASI AÇIKLAMASI
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Hac müracaatları halen devam ediyor. Müracaatlar tamamlandıktan sonra yani Ekim ayının sonu veya Kasım ayının başında hac kurasını gerçekleştirmiş olacağız İnşallah." ifadelerini kullandı.
2024 HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın açıklamasına göre, hac kuraları bu yıl ekim ayının sonu veya kasım ayının başı itibarıyla çekilecek.
HAC KURA ÇEKİMİ NASIL YAPILACAK?
Türkiye'de hac ibadeti için kayıt yaptıranların merakla beklediği hac kurası Diyanet İşleri Başkanlığında bilgisayar ortamında ve noter huzurunda çekilecek.