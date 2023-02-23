İslam dininine göre farz olan Hac ibadetini getirmek isteyen maddi durumu ve sağlığı yerinde olan Müslüman vatandaşlarımız ön kayıtlarını 5-31 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleştirmişti. Hac kuraları için geri sayım başlamışken Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizde büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından Diyanet, Hac kuralarının ertelendiğini duyurdu. Açıklamanın ardından Hac kuraları ne zamana ertelendi? sorusu gündeme geldi. İşte Hac kuralarının çekileceği tarihe ilişkin ayrıntılar...