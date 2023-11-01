Hac kuraları ne zaman, yarın mı çekilecek? Diyanet 2024 hac kura çekim tarihini duyurdu!

Hac kuraları ne zaman, yarın mı çekilecek? Diyanet 2024 hac kura çekim tarihini duyurdu!

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptığı açıklamayla birlikte, hac kuraları için tarih verdi. Yapılan açıklamalar sonrasında gözler kura takvimine çevrildi. 2024 yılı Hac ön kayıt işlemleri vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine 15 Ekim'e kadar uzatılmıştı. Peki, 2024 Hac kuraları ne zaman çekilecek? İşte detaylar...