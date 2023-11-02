Hac kurası yayınlanacak mı ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte canlı 2024 hac kura sonucu sorgulama ekranı!

Hac kurası yayınlanacak mı ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte canlı 2024 hac kura sonucu sorgulama ekranı!

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Hac kura canlı takip ekranı günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. 15 Ekim tarihine kadar başvurularını tamamlayan hacı adayları için başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından isim listesi sorgulama süreci başlayacak. Peki, "Hac kurası yayınlanacak mı, hangi kanalda canlı yayınlanacak?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...