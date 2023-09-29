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        Haberler Gündem HAC ÖN KAYIT 2023: Hac ön kayıtları ne zaman bitiyor? Hac ön kayıt için son gün ne zaman? Kayıt ücreti ne kadar?

        Hac ön kayıtları devam ediyor! İşte Hac ön kayıt süreci hakkında merak edilenler

        Hac ön kayıt işlemleri 13 Eylültarihi itibarıyla başladı. Kayıt süreci e-Devlet üzerinden gerçekleştirilirken son günün ne zaman olduğu ve kayıt sürecine ilişkin detaylar sorgulanmaya devam ediyor. İşte güncel Hac ön kayıt tarihleri ile Hac ön kayıt süreci hakkında merak edilen bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2023 - 19:28 Güncelleme: 29.09.2023 - 19:28
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        Hac ön kayıt tarihleri gündemdeki yerini koruyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hac ön kayıt süreci hakkında merak edilenleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Peki, Hac ön kayıt için son gün ne zaman, kayıt ücreti ne kadar? İşte konuyla ilgili ayrıntılar...

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        2024 HAC ÖN KAYITLARI DEVAM EDİYOR!

        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 yılı Hac Organizasyonu kapsamında ön kayıt işlemlerinin 13 Eylül'de başladığını duyurmuştu.

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        ALİ ERBAŞ HAC ÖN KAYITLARI SON TARİH NE?

        Erbaş, "Bu kutlu yolculuğa çıkmaya niyet eden tüm vatandaşlarımız ön kayıt işlemlerini 13 Eylül-11 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapabileceklerdir." ifadelerini kullandı.

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        HAC ÖN KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

        2024 yılı hac ön kayıtları, geçtiğimiz yıll​​arda olduğu gibi bu yıl da yine sadece e-Devlet üzerinden alınacak.​ İlk defa kayıt yaptıracak olan vatandaşlarımız, öncelikle kayıt ücreti olan 450 TL'yi yatırdıktan sonra hac ön kaydını yapabilecek.

        "2024 Yılı Hac Organizasyonu" ile hac ön kayıtlarına dair detaylı bilgiye; Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün resmî internet sitesi olan www.hac.gov.tr web adresinden, Genel Müdürlüğümüz sosyal medya hesaplarından (@hacveumredib) ve il-ilçe müftülüklerinden ulaşılabilecek.

        Ayrıca Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz çağrı merkezinden (0 850 260 13 13) hac ön kayıt süreci ve güncellemelere dair bilgi alınabilecek.

        *Hac ön kayıtlarının alınacağı 13 Eylül - 11 Ekim tarihleri arasında; kayıt durumunun kontrol edilmesi, ​kategori değişikliği, iletişim ve adres bilgileri, grup güncellemeleri, gruptan ayrılmalar, kura ili değişikliği ve çocuk adayların kaydı gibi tüm işlemler e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

        HAC ÖN KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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