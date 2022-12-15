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Hac takvimi 2023 ile hac kurası ne zaman çekilecek?

Aralık ayının gelmesiyle hac kurası ve başvuruları gündemdeki yerini aldı. 2023 hac takvimi merak konusu olurken konuyla ilgili son dakika açıklaması Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik Er-Rabia ile düzenlediği basın toplantısı sonrasında Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan geldi. İşte hac kurası ve başvuruları hakkında merak edilenler...

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  • HAC TARİHLERİ TAKVİMİ 2023 | Hac kurası ne zaman çekilecek, başvurular başladı mı? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan son dakika açıklaması!

    2023 Hac kura takvimi için gözler Diyanet İşleri Başkanlığı duyurularına çevrildi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş konuyla ilgili "2023 hac organizasyonu ile ilgili ocak ayı içerisinde Cidde’de hac protokolü imzalayarak, kontenjan ve diğer hac iş ve işlemleriyle ilgili hususların bu protokolde netleşeceği konusunda mutabık kaldık." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
  • HAC TARİHLERİ TAKVİMİ 2023 | Hac kurası ne zaman çekilecek, başvurular başladı mı? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan son dakika açıklaması!

    HAC TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

    Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik Er-Rabia ile ortak basın toplantısı düzenledi. Beşiktaş’taki bir otelde düzenlenen basın toplantısında 2023 yılında yapılacak olan hac ve umre ziyaretlerine ilişkin açıklamalarda bulunuldu. 
  • HAC TARİHLERİ TAKVİMİ 2023 | Hac kurası ne zaman çekilecek, başvurular başladı mı? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan son dakika açıklaması!

    Erbaş, "Bugün gerçekleştirdiğimiz heyetler arası toplantıda 2022 yılı hac ve umre organizasyonunu değerlendirdik, şevval ayında başlayan umre organizasyonlarıyla ilgili fikir alışverişinde bulunduk. 2023 yılı hac ve umre organizasyonunu için işbirliği noktasında istişarelerde bulunduk. 2023 hac organizasyonu ile ilgili ocak ayı içerisinde Cidde’de hac protokolü imzalayarak, kontenjan ve diğer hac iş ve işlemleriyle ilgili hususların bu protokolde netleşeceği konusunda mutabık kaldık. Bildiğiniz gibi ülkemizden de hacca ve umreye yoğun bir ilgi var. Bugün milyonlarca kardeşimiz kutsal topraklara gidebilmek için büyük bir heyecanla beklemektedir.
  • HAC TARİHLERİ TAKVİMİ 2023 | Hac kurası ne zaman çekilecek, başvurular başladı mı? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan son dakika açıklaması!

    Vatandaşlarımızın bu arzularını gerçekleştirmek ve ibadetlerini en güzel şekilde eda etmelerini sağlamak için bizler de büyük bir gayretin içerisindeyiz. Sayın Bakanın gösterdiği ilgiden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Hac ve umre hizmetlerinde ortaya koyduğu gayret, samimiyet ve hassasiyet için çok teşekkür ediyorum. Ülkemize gelişinden duyduğumuz memnuniyeti tekrar ifade ederek bu ziyareti hayırlara vesile kılmasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum’’ şeklinde konuştu.
  • HAC TARİHLERİ TAKVİMİ 2023 | Hac kurası ne zaman çekilecek, başvurular başladı mı? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan son dakika açıklaması!

    HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK 2023?

    Hac kura takvimi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından henüz duyurulmadı. Ancak Diyanet İşleri Erbaş ocak ayında protokolün imzalanacağını söyledi. Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.
  • HAC TARİHLERİ TAKVİMİ 2023 | Hac kurası ne zaman çekilecek, başvurular başladı mı? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan son dakika açıklaması!

    KESİN KAYIT HAKKI KAZANANLAR

    Hac kuraları neticesinde kesin kayıt hakkı kazanan vatandaşlar, -Devlet şifreleri ile giriş yaparak Hac Kesin Kayıt Belgesi alacak. Bu belge ile ilk müftülükleri ya da acenteler üzerinden kayıt işlemi sağlanabilecek.

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