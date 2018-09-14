Hacettepe - Sakaryaspor maçı öncesi rakamlar

Türkiye 2.Lig Beyaz Grup maçında Hacettepe ile Sakaryaspor, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 16:00. 4 puanlı Hacettepe 4. sırada bulunuyor, Sakaryaspor 1 puana sahip ve 14. sırada. Ev sahibi Hacettepe, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Sakaryaspor, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 350 kodlu maçı oynayanlar; Hacettepe galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Sakaryaspor galibiyet oranı 0.00.

Hacettepe son haftadaki Pendikspor müsabasında 0-2 kazandı.

Sakaryaspor ise Nazilli Bld. maçında 3-0 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Hacettepe, 0 gol attı ve 0 gol yedi.

Sakaryaspor, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sakaryaspor 1 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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