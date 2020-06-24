Hacı Bayram Veli Camisi'nde cemaatle ilk sabah namazı kılındı (1) - ANKARA

AA

Hacı Bayram Veli Camisi'ne sabah namazını kılmak için gelen vatandaşlar belirtilen kurallara uyarak ibadetini yaptı.Cami imamı namaza başlamadan önce, "Saflarımızı sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde dolduralım. İbadet esnasında maskelerimizi çıkarmayalım." uyarısında bulundu.Namazın ardından vatandaşlardan Mücahit Coşkun gazetecilere yaptığı açıklamada, "İlk gün açılışını yapalım dedik. Çok şükür bugüne de. Allah beterinden korusun. Ramazan ayını bile buruk geçirdik. Cuma namazımıza bile çok şükür 2-3 haftadır gidiyoruz. Allah bir daha böyle kötü günleri göstermesin." ifadelerini kullandı.