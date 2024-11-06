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        Haberler Gündem Güncel Hacılar'da Ortaseki ormanlarına içme suyu hattı | Son dakika haberleri

        Hacılar'da Ortaseki ormanlarına içme suyu hattı çekiliyor

        Kayseri'nin Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Erciyes Dağı eteklerinde doğal güzellikleriyle dikkati çeken Ortaseki ormanlarına, KASKİ tarafından içme suyu hattı çekildiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 12:45 Güncelleme: 06.11.2024 - 12:45
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        Hacılar'da Ortaseki ormanlarına içme suyu hattı
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        Kayseri'nin Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri haline gelen Ortaseki ormanlarında, altyapı çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

        Dört mevsim farklı güzellikler sunan Ortaseki ormanlarının doğa yürüyüşü, kamp ve fotoğrafçılık için ideal bir alan olduğunu aktaran Özdoğan, "Ortaseki, gerek sonbahar gerekse yaz aylarında bambaşka bir doğa deneyimi sunuyor. Hacılar Belediyesi olarak bu eşsiz güzelliğin cazibesini artırmak için çeşitli projeler yürütüyoruz" dedi.

        Ortaseki ormanlarının yeni projelerle bölgenin turistik çekim merkezi haline geleceğini dile getiren Özdoğan, şunları kaydetti:

        "Ortaseki karavan kamp alanı ve kilitli parke yolu projelerimizle doğa ve kamp tutkunlarına bir dizi yeni fırsat sunmayı amaçlıyoruz. Hem doğaseverler hem de kampçılar için Ortaseki'nin cazibesini artıracak adımlar atıyoruz. Bu kapsamda KASKİ tarafından 1200 metrelik içme suyu hattı çekiliyor. Bu çalışma sayesinde alana içme suyu ulaştırmış olacağız. KASKİ Genel Müdürlüğüne ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

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