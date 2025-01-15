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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Hacıosmanoğlu, Merih Demiral'ı seçti! - Futbol Haberleri

        Hacıosmanoğlu, Merih Demiral'ı seçti!

        TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Hacıosmanoğlu, spor kategorisinde EURO 2024'te Türkiye ile Avusturya karşılaşırken milli futbolcu Merih Demiral'ın attığı gol sonrası bozkurt işareti yaptığı anı içeren "Gol sevinci" fotoğrafını seçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 12:53 Güncelleme: 15.01.2025 - 12:53
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        Hacıosmanoğlu, Merih Demiral'ı seçti!
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        Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) İbrahim Hacıosmanoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı.

        Hacıosmanoğlu, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

        SPOR KATEGORİSİNDE TERCİHİ "GOL SEVİNCİ" OLDU

        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, "Spor" kategorisinde oyunu Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" fotoğrafından yana kullandı.

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        Hacıosmanoğlu, "Spor" kategorisinde 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye ile Avusturya karşılaşırken milli futbolcu Merih Demiral'ın attığı gol sonrası bozkurt işareti yaptığı anı içeren "Gol sevinci" fotoğrafını seçti.

        "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz" fotoğrafına oy veren Hacıosmanoğlu, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde de oyunu Costas Baltas'ın "Kanıksamış" fotoğrafından yana kullandı.

        Hacıosmanoğlu, "Günlük hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Madenciler" fotoğrafına oy verirken, "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "O bakış" fotoğrafını oyladı.

        HACIOSMANOĞLU: BÜTÜN FOTOĞRAFLARIN MANEVİ BİR DEĞERİ VAR

        Hacıosmanoğlu, oylamada çok güzel ve anlamlı fotoğraflar olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

        "Bütün fotoğrafların manevi bir değeri var. Biz de her kategoride ayrı ayrı fikrimizi belirttik. Biz, yıllardır zulüm altında yaşayan insanların Suriye'de özgürlüğüne kavuşunca Emevi Camii'nde oluşturduğu izdihamı canlı izledik. Özgürce ibadetini yapan Suriyeli Müslüman kardeşlerimizin verdiği görüntü çok anlamlı."

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