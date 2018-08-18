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"Bu sene Trabzonspor'un toparlanma yılı olması lazım"

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu "Trabzonspor'un bu sene hem sahada hem ekonomide hem de birliktelik anlamında toparlanma yılı olması lazım. Bu arada erken gelen bir başarı olursa ondan da son derece mutlu oluruz" dedi

18 Ağustos 2018 Cumartesi, 12:35:54 | Güncelleme:

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, "Trabzonspor'un bu sene hem sahada hem ekonomide hem de birliktelik anlamında toparlanma yılı olması lazım. Bu arada erken gelen bir başarı olursa ondan da son derece mutlu oluruz." dedi.

Hacısalihoğlu, dün akşam 3-1 galip geldikleri Demir Grup Sivasspor maçında taraftarların desteğinin çok önemli olduğunu belirterek, "Özellikle bu maçta taraftarın organize olarak birlikte takıma destek vermesi, takımı coşturması takdire şayan bir durumdu. Takımda buna ayak uydurup ilk dakikalarda goller bulunca hem sahada hem tribünde çok coşkulu bir Trabzonspor oldu. Bu da herkesi mutlu etti." diye konuştu.

"BU GALİBİYETE TRABZONSPOR'UN ÇOK İHTİYACI VARDI" 

Karşılaşmanın iki yarısında da ortaya konulan futbola ilişkin Hacısalihoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"İlk 45 dakikayı görüp sonrasında hayal kırıklığı yaşamamak lazım. Türkiye'de hiçbir takım özellikle de ilk haftalarda bu tempoyu 90 dakikaya taşıyamaz. Şöyle değerlendirmek lazım, ilk 45 dakikada Trabzonspor yapmak istediğini yaptı, rakibini adeta boğdu ikinci yarı oyunu kontrolünde tutarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Bu galibiyete Trabzonspor'un çok ihtiyacı vardı."

Hacısalihoğlu, takımın zamana ihtiyacı olduğunun altını çizerek, "Bu kadroda yeni, henüz birlikte çalışmamış, oynamamış oyuncular var. Bunların katılımıyla Trabzonspor'un bugünkünden daha iyi kadro dağılımına sahip olacağına, taraftarı daha çok mutlu edecek bir futbol ortaya koyacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"TOPARLANMA YILI OLMASI LAZIM"

Trabzonspor'un bu sezon çok büyük hedefler koymaması gerektiğini vurgulayan Hacısalihoğlu, "Trabzonspor'un bu sene hem sahada hem ekonomide hem de birliktelik anlamında toparlanma yılı olması lazım. Bu arada erken gelen bir başarı olursa ondan da son derece mutlu oluruz. Asıl hedef Trabzonspor'un yeniden eski günlerine dönecek toparlanmayı yapabilmesi." yorumunu yaptı.

Hayrettin Hacısalihoğlu, dün kente gelen Nijeryalı oyuncu Anthony Nwakaeme ile sözleşme imzalayacaklarını belirterek, "Forvetin 3 bölgesinde de oynuyor. Bu oyuncunun haricinde bir savunma oyuncusu daha kadroya katabiliriz ama şu anda kesin değil." şeklinde konuştu.

 

 

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