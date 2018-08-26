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Hacısalihoğlu: "Burak konusu basının gündeminde!"

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Burak Yılmaz konusunda çıkan haberlere tepki gösterip "Bizim bildiğimiz, Burak konusunda bir gelişme yok ama basının gündeminde sürekli var. Benim bildiğim, oyuncu ve Trabzonspor'dan daha çok bu konu basının gündeminde" diye konuştu.

26 Ağustos 2018 Pazar, 13:55:42 | Güncelleme:

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, açıklamalarda bulunda. Hacısalihoğlu, Beşiktaş ve Galatasaray'la adı anılan Burak Yılmaz konusunda çıkan haberlerle ilgili olarak "Bizim bildiğimiz, Burak konusunda bir gelişme yok ama basının gündeminde sürekli var. Oyuncu ve Trabzonspor'dan daha çok bu konu basının gündeminde. Bütün profesyonel kulüplerde oyuncular transfer edilebilir, edilmeyebilir. Bu, kulübün ve oyuncunun menfaatlerinin çakışmasına bağlıdır. Şu anda 'Burak Yılmaz'la ilgili gündemde bir şey var mı?' sorusunun bize değil basına sorulması lazım. Biz defalarca olmadığını söylememize rağmen hiç basının gündeminden düşmüyor" dedi.

'RAHAT KAZANABİLİRDİK'

Hacısalihoğlu, rahat kazanabilecekleri MKE Ankaragücü maçında 2 puan kaybettiklerini söyledi. Bordo-Mavili yönetici, rakibe karşı üstün oynadıklarını belirterek "Çok rahat kazanmamız gereken maçta maalesef 2 puan kaybettik. Çok iyi oynamasak da şurası bir gerçek ki Ankaragücü'nden çok daha iyi oynadık ancak sonuçta goller yediğimize göre hatalar, ihmaller, şanssızlıklar da vardır. Yani atamadıklarımız da yediklerimiz de ortada" dedi.

Hacısalihoğlu, uzatma dakikalarında yedikleri gol öncesi aleyhlerine olan faul kararına ilişkin şunları kaydetti: "Maalesef bu hakemle (Mete Kalkavan) bizim yıldızlarımız hiç uyuşmuyor. Hep şanssızlıklar, tesadüfler, aksilikler onun yönettiği maçlarda aleyhimize oluyor. Hakemlerle ilgili çok bir şey demek istemiyoruz ama 'Hep isabet edene hiç tesadüf denir mi.' sözünü de unutmamak gerekir. Sanırım o da onu atayanlar da kendisiyle ilgili bir değerlendirme yapacaktır. Her şeye rağmen daha ligin başı. Özellikle iddialı takımların oynadıkları oyun, aldıkları neticeler ortada. Daha ligin başı. Bu maçı alsak en azından orta sıralardan kopmuş bir Trabzonspor olacaktı. Galatasaray maçı öncesi daha farklı bir konumda olabilirdik ama olumlu da etkileyebilir. Daha hırslı, iddialı olmak mecburiyetindeyiz."

STOPER TRANSFERİ OLACAK MI?

Asbaşkan Hacısalihoğlu, stoper transferi konusundaki çalışmaların sürdüğünü belirterek, şunları aktardı: "Dün oynayan iki stoperimiz de iyiydi. Performanslarından memnunuz ama lig uzun. Stoper mevkisi çok kart görülen, çok sakatlık yaşanan, çok formsuzluğun etkilediği mevki. Onun için 1-2 tane daha oyuncunun olması gerekir. Çünkü oradaki oyunculara oynayan ya da yedek diye bakmamak lazım, çok değişkenlik gösteren mevki. Ekonomik ve oyun tarzı olarak hem de kulübe bakışı olarak uygun oyuncu bulursak değerlendireceğiz."

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