Hacken - Djurgardens maçı heyecanı

İsveç Allsvenskan maçında Hacken ile Djurgardens, 12 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 16:00. Maç öncesi Hacken 22 puanla 9. sırada, Djurgardens 28 puanla 5. sırada bulunuyor. Hacken son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Djurgardens son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 640. İddaa'da Hacken kazanır 2.00, berabere biter 2.90, Djurgardens kazanır 2.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Hacken önceki hafta Malmö FF mücadelesinde 1-2 kazandı.

Djurgardens, Kalmar karşılaşmaında 0-2 kazandı.

Hacken, evinde 4 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 16 gol atıp 4 gol yedi.

Djurgardens, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Djurgardens, deplasmanda 12 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.

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