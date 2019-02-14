14 Şubat Hadi ipucu cevabı belli oldu. 14 Şubat Hadi cevabı Instagram hesabından, "S16. yüzyılda St. John’s Şövalyeleri tarafından planlanmış ve inşa edilmiş bir başkentten geliyor. Başkenti "Valletta" olan Akdeniz'deki ada ülkesi hangisidir biliyor muyuz?" İşte, Hadi 14 Şubat ipucu sorusu 12.30 cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 14 ŞUBAT

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bu akşam saat 12.30'da

Ödül ise; henüz belli olmadı!

HADİ İPUCU 14 ŞUBAT CEVABI: MALTA

Malta, dünyanın en küçük ve yoğun nüfuslu ülkelerinden biri. Akdeniz’in ortasında, Sicilya ve Kuzey Afrika arasında yer alan ülke 3 büyük, 2 küçük adadan oluşuyor. İlk yerleşimin Neolitik Döneme kadar uzandığı bir Avrupa ülkesi olan Malta çok sayıda kültürel ve doğal zenginliğe sahip.

Tarih boyunca Fenikeliler, Romalılar, St. John’un şövalyeleri, Fransızlar gibi farklı milletler tarafından işgal edilen ülkede yeryüzünün en eski yapılarından biri olan Megalitik Tapınakları bulunuyor. Jeopolitik konumu nedeniyle her daim paylaşılamayan bir ülke olan Malta zengin tarihi, muhteşem tapınakları, eşsiz plajları, gece hayatı ve diğer doğal güzellikleriyle her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor.