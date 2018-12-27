Hadi canlı bilgi yarışması Türkiye'nin ilk canlı, sunuculu ve para ödüllü bilgi yarışmasıydı. Her gün 12:30 ve 20:30'da yayınlanıyordu. Hadi bilgi yarışması Instagram sayfası üzerinden her gün joker kodu ve ipucu sorusu yayınlanıyordu. Kullanıcılar dün gece Hadi Instagram sayfasına girmeye çalıştığında uyarı ile karşılaştılar.

HADİ INSTAGRAM SAYFASI NEDEN AÇILMIYOR?

Şu ana kadar resmi bir açıklama gelmedi. Hadi ekibi tarafından resmi bir açıklama bekleniyor.

HADİ İPUCUYA NEREDEN ULAŞABİLİRİM?

Hadi ipucu sayfasına Facebook Hadi sayfası (facebook.com/hadioynalive/) üzerinden ulaşabilirsiniz.

İşte bugünkü Hadi ipucu sorusu ve yanıtı

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