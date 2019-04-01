Hadi ipucu 1 Nisan sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; Vücudun önden, omuzların bir kısmı ile göğsün üst tarafının ve başın dahil edildiği heykellere ne denir? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bu akşam saat 20.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 1 Nisan sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 28 MART

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bu akşam saat 20.30'de

Ödül ise; 20.000 TL

HADİ İPUCU SORUSU 28 MART CEVABI: BÜST

Büst, insan figürünün üst kısmını gösteren heykel ya da dökümdür. Büstte insan vücudunun baş ve boyun kısmıyla çeşitli oranlarda göğüs ve omuz bölgesi bulunur. Büst genellikle bir kaideyle desteklenir. Mermer, bronz ya da kil gibi çeşitli uygun malzemeden yapılabilir.