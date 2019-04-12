Hadi ipucu sorusu cevabı belli oldu. 12 Nisan Hadi Spor Gecesi ipucu sorusu Instagram'dan, "Bugünkü sorumuz dün hayatını kaybeden Türk futbolunun efsanevi ismi hakkında sevgili hadiciler. İsmi Fenerbahçe Spor Kulübü tarihine, basketbol ve futbolla beraber yazılan bu kişi 1970'te futbolu bırakmış ve spor yazarlığına başlamıştı. Peki, Fenerbahçe kulübü tarihinde çok önemli bir yeri olan ve adı Fenerbahçe ile özdeşleşmiş unutulmaz bu oyuncuyu kimler tanıyor?" şeklinde yayınlandı. Hadi Spor Gecesi bu akşam 20.30'da takipçileri ile buluşacak. Hadi spor gecesi ipucu cevabı haberimizde...

HADİ İPUCU CEVABI

12 Nisan Hadi Spor Gecesi ipucu sorusu cevabı: CAN BARTU

HADİ İPUCU SORUSU: CAN BARTU KİMDİR?

Can Bartu (d. 31 Ocak 1936 - ö. 12 Nisan 2019),Fenerbahçeli, efsanevi futbolcudur. 1 Ocak 1961’de, Fiorentina - Glasgow Rangers arasında oynanan final maçında forma giyen, Avrupa Kupaları’nda final maçı oynayan, ilk Türk futbolcusu oldu. İtalyan taraftarlar tarafından, "Sinyor Bartu" şeklinde adlandırılan Bartu, Türk futbolunun unutulmazları arasındaki yerini aldı.

Fenerbahçe Spor Kulübü tarihine, basketbol ve futbolla beraber yazılan Bartu, millî Türk takımı formasını hem basketbol hem de futbol sporunda giyen ilk ve tek sporcudur. Bartu, aynı gün içinde, Galatasaray'la oynanan basketbol maçında 28 sayı kaydederken, Dolmabahçe'de de futbol maçına çıkmış ve bir gol atmış bir oyuncudur.

1970 yılında futbolu bırakan ve spor gazeteciliği yapmaya başlayan Can Bartu, çeşitli basın ve yayın organlarında futbol yorumculuğu yaptı. 12 Nisan 2019 tarihinde hayatını kaybetti.

12 NİSAN HADİ SPOR GECESİ İPUCU CEVABI INSTAGRAM'DA