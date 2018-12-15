Hadi ipucu sorusu belli oldu. 15 Aralık saat 12.30'da canlı olarak yayınlanacak olan Hadi yarışması öncesi yarışmacı adaylar için ipucu sorusu yayınlandı. Bugünkü Hadi ipucu sorusu, "Potasyum hidroksit, su ve yağ asidi bileşimiyle elde edilen bu temizlik maddesinin adı?" oldu. İşte ipucunun yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU 15 ARALIK

Hadi resmi instagram hesabı üzerinden yaptığı duyuruda;

Hadi bugün 12.30’da!

"Ödül Supradyn’den 30.000TL. Bugünkü ipucumuz zamanında sokakları buram buram kokusuyla dolduran, halı temizliğinden organik tarıma bir çok farklı alanda kullanılan, sarı renkli ve yumuşak bir temizlik maddesiyle ilgili. Potasyum hidroksit, su ve yağ asidi bileşimiyle elde edilen bu temizlik maddesinin adını biliyor musun sevgili hadici?" denildi.

HADİ İPUCU SORUSU CEVABI: ARAP SABUNU

Arap sabunu, çok eski yıllardan beri kadınların ev temizliğinde ve kişisel hijyenleri için kullandığı temizlik malzemelerinin başında gelir. İçerisinde ay çiçek yağı ile sabun bazı bulunan Arap sabunu, filmler ve diziler de dahil olmak üzere pek çok popüler kültür ürününe de malzeme olmuştur.

Günümüzde, birçok temizlik firması sabunu atık yağlardan üretmektedir. Bu sebeple, birçok sabunun çamaşır temizliğinde leke bırakma riski vardır. Aynı zamanda, bu sabunların temizlik gücü de çok yüksek değildir. Fakat kaliteli bir Arap sabunu hayatın pek çok alanında işimize yarayabilir.

Arap sabunu, halk arasında "yeşil sabun" olarak da bilinir. Aynı zamanda, seneler önce, Barış Manço hazırlayıp sunduğu "7'den 70'e" adlı programında saçlarını Arap sabunuyla yıkadığını söylemiştir.

Bakteri ve mikrop tutmadığı için muayenehane ve hastane gibi sağlık merkezlerinin de bu sabunla temizlendiği bilinmektedir.

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