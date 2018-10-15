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Hadi ipucu 15 Ekim: Kara Şövalye hangi süper kahraman? Hadi ipucu sorusu yanıtı

Hadi ipucu 15 Ekim sorusu olarak, Hadi'nin Instagram hesabından "Kara Şövalye hangi süper kahraman?" sorusu paylaşıldı. Hadi'nin saat 12.30'da yapılacak yarışması öncesi, yarışmaya katılacaklar hadi ipucu sorusu ve cevabını araştırıyor. İşte; 15 Ekim Hadi ipucu sorusu ve cevabı...

15.10.2018 - 10:44 | Güncelleme:

Hadi ipucu sorusu, 15 Ekim saat 12.30'da yapılacak yarışma öncesi Hadi yarışmasına katılacaklar tarafından araştırılıyor. Öte yandan Hadi 15 Ekim ipucu sorusu Hadi'nin Instagram hesabından paylaşıldı. Yapılan paylaşımda, Hadi yarışmacılarına, "Kara Şövalye hangi süper kahraman?" sorusu, Hadi ipucu olarak yöneltildi. İşte 15 Ekim Hadi ipucu sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU 15 EKİM

Hadi ipucu sorusu saat 12.30'da yapılacak yarışma öncesi Hadi'nin Instagram hesabından paylaşıldı. İşte Hadi ipucu sorusu:
Kara Şövalye'yi duymuşsunuzdur. Halk için bir tehdit oluşturan Joker'in ortaya çıkmasıyla tekrar Gotham Sokakları'nı kurtarmak için ortaya çıkıyor. Peki Kara Şövalye'nin hangi süper kahraman olduğunu biliyor muyuz?

Soru: "Kara Şövalye hangi süper kahraman?"

15 EKİM HADİ İPUCU CEVABI

Hadi 15 Ekim ipucu sorusu cevabı: Batman

BATMAN

Batman veya Yarasa Adam (orijinal adı ile Bat-Man) ilk defa 1939 yılının Mayıs ayında Detective Comics'in 27. sayısında çizilen bir çizgi roman süper kahramanıdır. Çizer Bob Kane ve yazar Bill Finger tarafından yaratılmıştır. Ancak çizgi romanlarda yaratıcısı olarak sadece Bob Kane'in adı geçer. İlk yaratıldığı zamandan bu yana Batman,Dünya çapında en çok bilinen süper kahramanlardan biridir. "The Dark Knight" (Kara Şövalye), "The Caped Crusader" (Pelerinli Süvari) ve "World's Greatest Dedective" (Dünyanın En İyi Dedektifi) olarak ve hazırlıkla herkesi yenen adam olarak bilinir. Halk arasında en meşhur sözü "Because I'm Batman" (Çünkü Ben Batman'im!) dir.

Batman'in gizli kimliği milyarder sanayici, playboy ve hayırsever olan Bruce Wayne'dir, tahmini serveti çizgi romanlara göre günümüzde 26-33 milyar USD'dır. Henüz çocukken ailesinin öldürülmesine şahit olan Wayne, pek çok çeşitli alanlarda kendini eğittikten sonra yarasa temalı kostüm ve ekipmanları ile suça karşı savaşa başlar. Pek çok diğer süper kahramanlar gibi süper güçleri yoktur, zekası ve dedektiflik yeteneğini, şirketi sayesinde bilim, teknoloji ve kişisel serveti ile destekleyerek savaşını sürdürür. Batman olarak genelde geceleri suçla savaşır, herkese gizemli bir şekilde, bir yarasa gibi yaklaşır. Oradadır ama görünmez. Üst düzey birçok uzak doğu dövüş sanatını gençliğinde eğitimini almıştır.

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