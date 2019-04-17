Hadi ipucu 17 Nisan sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; Sosyal medyada takipçisine " Mandıra Filozofu filminde "Ben çalışmaya karşıyım" repliğiyle tanınan oyuncu kimdir? " sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bugün saat 12.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 17 Nisan sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 17 NİSAN

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bugün saat 12.30'de

Ödül ise; 10.000 TL

HADİ İPUCU SORUSU 17 NİSAN CEVABI: MÜFİT CAN SAÇINTI

Müfit Can Saçıntı, 5 Mart 1968 yılında Çorum'un Sungurlu ilçesinde doğmuş, Türk yönetmen, oyuncu ve senaristtir.

Mandıra Filozofu adlı film serisinin yönetmeni ve başrol oyuncusu olarak tanınmıştır.

Yaşamı

1968'de Sungurlu'da doğdu. Astsubay olan babasının görevleri nedeniyle ilkokulu 7 ayrı okulda, ortaokulu Doğubeyazıt‘ta, liseyi Kartal'da bitirdi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin Basın Yayın Yüksek okulunu son sınıfta TRT'de çalışmaya başlayınca terk etti. Öğrenciliği sırasında "Yarın", "“Genç İnsan", "Otomobil", "Boom Müzik" gibi dergilerde çalıştı. Kartal Sanat İşliği Tiyatrosu'nda oyuncu olarak görev aldı.

1990 yılında Olacak O Kadar isimli televizyon programıyla senaryo yazarlığına başladı. On sene boyunca Levent Kırca'nın Olacak O Kadar skeçlerinde yazar kadrosunda yer aldı. 1993 yılında ATV‘nin kuruluşunda development bölümünde çalıştı. Onat Kutlar'ın isteği üzerine "Geldiler" isimli tv-gerilim senaryosu yazdı.

Televizyonlarda önce 1996 yılında önce Kanal 6'da sonra 2002 yılında Kanaltürk'te "Aranan Adam" adında bir gırgır programı yaptı. Sinema ve dizi senaryolarının dışında, zihni sinir projeleri, şakamera, şakkadanak gibi yapımlarda metin yazarlığı ve yönetmenlik yaptı. 1997'de Ersin Pertan'ın Kuşatma Altında Aşk isimli sinema filminde rol aldı.

2012 -2014 arasında Seksenler dizisini yönetti.

2014 yılında senaryosunu Birol Güven'in kaleme aldığı "Mandıra Filozofu" adlı filmi yönetti; Rasim Öztekin ve Ayda Aksel ile birlikte başrol oynadı.

"Kahrolsun Şey" adlı senaryosu ABD'de düzenlenen 21. Bağımsızlar Buluşması Film Festivali tarafından (Onur Mansiyonu) ödülüne değer görüldü.