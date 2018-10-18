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Hadi ipucu 18 Ekim: İngiliz futbolunun en üst seviyedeki ligine ne denilir? Hadi 20.30 yarışması

Hadi ipucu 18 Ekim sorusu yayınlandı.... 18 Ekim Cumartesi akşam saat 20.30'da canlı yayınlanacak Hadi yarışmasının ipucu sorusu "İngiliz futbolunun en üst seviyedeki ligine ne deniliyor?" oldu. Sizler için bu cevabı bulduk. İşte 18 Ekim Hadi ipucu sorusunun yanıtı...

18.10.2018 - 16:06 | Güncelleme:

Hadi ipucu sorusu belli oldu. 18 Ekim Hadi ipucu sorusu "İngiliz futbolunun en üst seviyedeki ligine ne deniliyor " oldu. Peki, İngiliz futbolunun en üst seviyedeki ligine ne deniliyor ? İşte Hadi yarışması ipucu sorunun yanıtı, cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 13 EKİM

Hadi resmi intagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. İpucuyu şu şekilde "Hadi bu akşam Spor Gecesi'yle 20:30'da! Sevgili Hadiciler isteğiniz üzerine Spor Gecesi Cumartesi oldu. İpucumuz dünyanın en güçlü ve prestijli ligi gösterilen İngiltere liginden geliyor. Bu ligi sevmeyen pek yoktur. Peki bize bu ligin adını söyleyecek var mı?" açıklandı.

İngiliz futbolunun en üst seviyedeki ligine ne deniliyor?

HADİ İPUCU SORUSU YANITI: PREMİER LİG

Premier League, İngiliz futbolunun en üst seviyedeki ligidir. Toplam 20 takımın mücadele ettiği Premier League'de normal sezon karşılaşmaları Ağustos-Mayıs ayları arasında oynanır. Her kulüp bir sezon boyunca toplamda 38 Premier League karşılaşmasına çıkmaktadır. Sezon sonunda son üç takımın bir alt lig olan EFL Championship'e düştüğü Premier League'de sıralamadaki ilk dört takım UEFA Şampiyonlar Ligi'ne, sonraki üç takım ise UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanır.

Kurulmuş olduğu 1992-93 sezonundan bu yana toplamda 46 kulübün mücadele ettiği Premier League'de yalnızca Manchester United, Blackburn Rovers, Arsenal, Chelsea, Manchester City ve Leicester City kulüpleri şampiyonluğa ulaşmışlardır. Manchester United, kazanmış olduğu 13 Premier League şampiyonluğuyla genel klasmanda en başarılı kulüp konumundadır.

Her ne kadar Premier League'de şampiyon olamamışsa da hem uluslararası hem de ulusal başarıda İngiltere'nin en başarılı kulübü Liverpool FC'dir. Ayrıca dünyada en çok tanınan diğer kulüpleri ise Tottenham Hotspur, Everton FC, Aston Villa FC'dir. Premier League 1993-01 yılları arasında Carling'in sponsorluğunda oynansa da, 2001-16 yılları arasında Barclays bankasının sponsorluğunu almış ve Barclays Premier League olarak adlandırmıştır.

 

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